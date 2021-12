HLV Park Hang-seo lên phương án cho khả năng mất Đỗ Hùng Dũng ở AFF Cup

Lý do xuất phát từ các quy định của chính phủ Singapore liên quan nhập cảnh vì dịch COVID-19. Do Hùng Dũng chỉ được HLV Park Hang-seo gọi bổ sung hôm 27/11, trong khi danh sách nhập cảnh do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đăng ký với phía Singapore đã chốt từ 24/11, tiền vệ CLB Hà Nội đã không kịp chuyến bay cùng đội tuyển Việt Nam sang Singapore.

VFF hiện vẫn đang liên hệ cơ quan chức năng để hỗ trợ Hùng Dũng sang Singapore kịp thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên để phòng khả năng Hùng Dũng không thể góp mặt, hiện VFF và ông Park đang làm thủ tục bổ sung cho Lý Công Hoàng Anh.

Đỗ Hùng Dũng có thể vắng mặt ở AFF Cup 2020 (ảnh Anh Đoàn)

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo VFF cho biết ngoài Việt Nam, nhiều quốc gia khác cũng đang gặp vấn đề tương tự, phải chờ thủ tục để bổ sung quân. “Quy định của Singapore rất nghiêm ngặt do đó hiện chúng tôi vẫn đang nỗ lực làm việc để Hùng Dũng có thể dự giải. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo cũng đã chủ động phương án trong trường hợp Hùng Dũng không thể góp mặt”-lãnh đạo VFF trên cho biết.

Trên thực tế dù trở lại, Hùng Dũng nhiều khả năng chỉ được ông Park sử dụng nếu đội tuyển Việt Nam vào tới Bán kết. Do chấn thương, tiền vệ CLB Hà Nội đã nghỉ thi đấu một thời gian dài. Phong độ và thể lực của Hùng Dũng vì vậy vẫn là dấu hỏi.