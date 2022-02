HLV Mai Đức Chung lần đầu chính thức nói về hợp đồng với VFF

Ông Chung và các học trò vừa lập thành tích đoạt vé tham dự VCK World Cup 2023.

Chia sẻ tại cuộc giao lưu do báo Đại đoàn kết tổ chức sáng 22/2, HLV Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19 ảnh hưởng tới lực lượng khi tham dự giải đấu tại Ấn Độ. “Chúng tôi đã từng tính chấp nhận thua Hàn Quốc và Nhật Bản để giữ lợi thế với Myanmar. Tuy nhiên BTC cho biết không thể thua liền 2 trận. Do đó đội đã phải nỗ lực hết sức để thi đấu”-HLV Mai Đức Chung cho biết.

Dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, mức lương HLV Mai Đức Chung được nhận thấp hơn so với cầm các đội bóng ở V-League. Tuy nhiên ông Chung cho biết vẫn gắn bó với đội tuyển bóng đá nữ. HLV Mai Đức Chung mới đây đã từ chối lời mời từ Bồ Đào Nha để tiếp tục làm việc tại Việt Nam.

“Tiền quan trọng nhưng tình cảm không mua được. Tôi từng dẫn dắt nhiều đội bóng ở V-League như Thanh Hoá, Bình Dương, Navibank Sài Gòn. Lương thì cao nhưng thua cái họ sa thải ngay. Áp lực rất lớn và cũng không bền. Nói thế không phải đội tuyển bóng đá nữ không áp lực. Nhưng ở đây tình cảm với đội rất gắn bó. Nếu không có bóng đá nữ thì không có tên tuổi của tôi”-HLV Mai Đức Chung cho biết.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu đoạt vé dự VCK World Cup 2023.

Theo HLV Mai Đức Chung, hợp đồng của ông và VFF sẽ hết hạn vào cuối năm 2022 và ông chỉ ký hợp đồng từng năm một. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Việc có tiếp tục hợp đồng với VFF trong năm 2023 phụ thuộc nhiều yếu tố bao gồm tình hình sức khoẻ của tôi. Trước mắt tôi vẫn còn các giải đấu với đội tuyển bóng đá nữ trong năm 2022 cần hoàn thành tốt”.

Tiền đạo Hải Yến trong khi đó chia sẻ, bóng đá nữ rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên cô và các đồng đội vẫn cố gắng vì tình yêu với bóng đá. Theo Hải Yến, cô và các đồng đội phải cân đối giữa việc học tập kiến thức và rèn luyện chuyên môn.

“Việc giao tiếp với bạn bè bên ngoài của chúng tôi vì vậy hạn chế. Chúng tôi vì vậy cũng rất buồn, nhưng vì đam mê bóng đá, mình phải chấp nhận”-Hải Yến nói.

Tham dự cuộc giao lưu, chuyên gia Phan Anh Tú cho biết bóng đá nam và bóng đá nữ nhận chế độ đãi ngộ của nhà nước ngang nhau. Tuy nhiên bóng đá nam nhận được nguồn lực xã hội hoá tốt hơn. Tuy nhiên VFF đã chủ động kế hoạch, hướng tới việc giành vé tham dự World Cup. Thành tích vừa qua là kết quả của một quá trình đầu tư lâu dài, bài bản và có định hướng.