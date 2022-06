Hà Nội: Một cựu phó đồn công an lĩnh án vì lừa đảo 'chạy' vào ngành

TPO - Dù không có chức năng xin học, xin chuyển vào ngành công an nhưng Nguyễn Vũ Giang vẫn giới thiệu với nhiều người rằng mình có mối quan hệ có thể xin học vào các trường trung cấp công an và xin cho các trường hợp khi hết thời gian nghĩa vụ công an được chuyển vào biên chế trong ngành.