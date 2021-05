Gom CMND giả để mở tài khoản, bán lại cho nhóm lừa đảo người nước ngoài

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh vừa khám phá nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cấu kết với đối tượng người Nigeria dùng thủ đoạn làm quen, tặng quà rồi đóng giả nhân viên hải quan yêu cầu đóng phí và chuyển tiền vào các tài khoản mà bọn chúng dùng CMND giả để mở tại các ngân hàng. Tổng số tiền mà nhóm người này chiếm đoạt ước hơn 10 tỷ đồng…

Đối tượng Phạm Văn Châu (ngụ xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) khai nhận, năm 2019, Châu làm phục vụ cho quán cơm trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận của chủ quán tên là Na được một thời gian thì nghỉ.

Giữa năm 2020, Na gặp lại Châu và hỏi Châu có biết mở tài khoản ngân hàng không, nếu biết thì làm bán lại, Na sẽ mua với giá 10 triệu đồng/tài khoản.

Châu đồng ý và lên mạng và đặt mua giấy CMND của các đối tượng không rõ lai lịch với giá 50.000 đồng/giấy. Từ giữa tháng 12/2020 đến cuối tháng 3/2021 Châu mua được hơn 400 CMND rồi thuê Lê Văn Nam và các đối tượng chưa rõ lại lịch gồm Dũng, Út, Vũ, Uyên và My sử dụng CMND giả này (thay ảnh cũ trên CMND bằng ảnh các đối tượng được Châu thuê) đến ngân hàng mở tài khoản, tiền công 500.000đồng/tài khoản.

Tổng cộng các đối tượng mở khoảng hơn 70 tài khoản, Châu mang bán lại cho Na khoảng 50 tài khoản.

Công an huyện Bình Chánh kết hợp Phòng CSHS, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra nơi ở của Châu thu giữ trên 400 giấy CMND, 44 bằng lái xe và 80 thẻ ATM.

Đối tượng Phạm Văn Châu.

Từ lời khai của Châu, cơ quan điều tra xác định người phụ nữ tên Na tên thật là Cao Lê Thị Duyên (SN 1984; ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh). Duyên khai, năm 2015, Duyên sang Malaysia làm nghề nail thì quen biết với Obinma (quốc tịch Nigieria). Không bao lâu sau họ cưới nhau và xin được 1 con chung vào năm 2018.

Trong thời gian ở Malaysia, bạn của Obinma rủ Duyên tham gia lừa đảo qua mạng. Các đối tượng người Nigieria có nhiệm vụ lên mạng xã hội kết bạn làm quen với phụ nữ Việt Nam rồi dùng chiêu tặng quà, tiền. Duyên đóng vai nhân viên an ninh sân bay hoặc công ty chuyển phát nhanh gọi điện cho nạn nhân để yêu cầu đóng phí và tiền sẽ chuyển qua các tài khoản mà Duyên sẽ nhờ làm giả.

Theo thỏa thuận, Duyên sẽ nhận được 10% trên tổng số tiền chiếm đoạt. Từ đầu năm 2015 đến nay Duyên sử dụng nhiều tài khoản giả để chuyển tiền và rút tiền, mỗi tài khoản sử dụng 2-3 tháng thì bỏ.

Theo khai báo của Duyên và đồng bọn, 1 tài khoản chúng lừa ít nhất được vài chục triệu đồng, nhiều lên đến 1,5 tỷ đồng. Chỉ tính 50 tài khoản Châu bán cho Duyên, và Duyên bán lại cho người khác để tiếp tục lừa thì số tiền chiếm đoạt với số tiền ước tính hơn chục tỷ đồng.

Một trong những “đối tác” từng “làm ăn” với Duyên đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh là Nnamdi Chikeluba Nwoye, SN 1990, tạm trú tại quận 1. Duyên mua của Châu 10 triệu đồng 1 tài khoản thì bán lại cho đối tượng này 12 triệu đồng.

Khi được cơ quan điều tra mời làm việc, Nwoye khai nhập cảnh vào Việt Nam vào tháng 1-2020. Trong một lần đến đến quán bar của Duyên trên địa bàn quận 1 chơi thì quen biết và được Duyên nhận vào làm phụ bếp.

Hiện tại hộ chiếu của Nwoye đã hết thời hạn. Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của Nwoye để xử lý theo quy định của pháp luật.