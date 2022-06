Độc chiêu dùng mắm tôm săn cua đá lúc nửa đêm kiếm tiền triệu

Anh Hà Thủy (33 tuổi, trú ở xóm Khe Thần, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, mỗi đêm anh săn được khoảng 2 - 3kg cua đá, hôm may mắn có thể được 5 - 6kg. Với giá bán dao động từ 120.000 - 150.000 đồng, anh "bỏ túi" tiền triệu. So với công việc khác thì nghề đi bắt cua đá, theo anh, cũng không hề đơn giản vì hay gặp rủi ro.