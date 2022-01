Độc đáo bánh chưng đen của người Thái ở Nghệ An

Sáng 31/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an thành phố Hà Nội. Ông yêu cầu “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người xem có ai khó khăn, có ai thiếu ăn, thiếu mặc, có ai không có Tết không, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có giải pháp phù hợp để không ai bị bỏ lại phía sau, không người nào, không gia đình nào không có Tết…”

TPO - Những ngày cận Tết, liên danh các nhà thầu huy động công nhân gấp rút hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng, cấp thoát nước, trang hoàng cờ hoa... trên tuyến đường Đông Khê 2 ven hồ An Biên (TP Hải Phòng), nhằm phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

TPO - Ở Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.