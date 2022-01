Dàn sao chúc mừng Hồng Diễm thắng 'Diễn viên nữ ấn tượng', Hồng Đăng nhắn nhủ hài hước

Trong lễ trao giải VTV Awards vừa diễn ra tối ngày 1/1 được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Hồng Diễm gây bất ngờ khi hai năm liên tiếp được vinh danh tại hạng mục "Diễn viên nữ ấn tượng" với vai diễn Minh Châu trong bộ phim “Hướng dương ngược nắng”.

Chiến thắng của Hồng Diễm gặp phải nhiều phản ứng trái chiều.

Đa số khán giả đều gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên, tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng trong mục đề cử còn có những gương mặt ấn tượng hơn Hồng Diễm trong năm qua.

Có thể kể đến những nghệ sĩ sĩ giàu kinh nghiệm, bản lĩnh như NSND Thu Hà, nghệ sĩ Tú Oanh hoặc nữ chính của “Hướng dương ngược nắng” Lương Thu Trang. Chưa kể, cư dân mạng cũng suy đoán Hồng Diễm giành được cúp vì "đối thủ" nặng ký là Phương Oanh (Hương vị tình thân) đã chủ động rút lui khỏi giải thưởng năm nay.

Ngay sau khi nhận được giải thưởng, Hồng Diễm đã chia sẻ niềm vui này đến người hâm mộ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cho rằng lần này cô nhận được giải một phần là nhờ may mắn: “Thực sự là một bất ngờ quá lớn với tôi trong buổi tối hôm nay. (Giải năm trước còn chưa khao được hết do tình hình dịch bệnh…) Diễm chỉ dám nghĩ rằng tối nay may mắn đã mỉm cười với mình thôi, vì năm nay có rất nhiều vai diễn nữ ấn tượng. Quá là tiếc vì do vướng việc gia đình nên Diễm không đến dự lễ trao giải thưởng được… rất mong BTC giải VTV Awards và khán giả thông cảm cho Diễm”, Hồng Diễm chia sẻ.

Bên cạnh đó, cô không quên gửi lời cảm ơn đến êkíp phim “Hướng dương ngược nắng” và khán giả đã ủng hộ mình suốt thời gian qua.

Dàn sao "Vũ trụ VTV" gửi lời chúc mừng Hồng Diễm.

Dưới bài đăng của Hồng Diễm, không ít bạn bè đồng nghiệp thân thiết đều lên tiếng khẳng định Hồng Diễm hoàn toàn xứng đáng.

“Người tình màn ảnh” của Hồng Diễm là Hồng Đăng hài hước để lại bình luận dí dỏm: “Chúc mừng cô gái xinh đẹp nhé… hôm nào rửa cúp cho sạch sẽ bày biện cho nó tinh tươm em nhé”. Mạnh Trường - người được xướng tên tại hạng mục "Diễn viên nam ấn tượng" cũng không ngại khen ngợi đàn chị: “Tiên nữ nhé, hôm qua quay camera thường mà vẫn xinh thế nhỉ”. Diễn viên Lan Phương bày tỏ: “Chúc mừng cậu, vai diễn của cậu thật sự rất hay”. Chồng cũ của Khuê trong “Hoa hồng trên ngực trái” - diễn viên Ngọc Quỳnh chia sẻ: “Chúc mừng vợ. Anh thật tiếc khi bỏ em Khuê ạ. Chúc mừng Hồng Diễm”. Đặc biệt “đối thủ" của Hồng Diễm - Lương Thu Trang bộc bạch: “Vì Chị xứng đáng mà”.

Vai diễn Minh Châu của Hồng Diễm nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Minh Châu trong "Hướng dương ngược nắng" là một nhân vật khó, từ một cô tiểu thư được cưng chiều vô lo vô nghĩ phải đối mặt với hàng loạt biến cố lớn. Dù ở giai đoạn nào với diễn biến tâm lý phức tạp, Hồng Diễm cũng chinh phục khán giả bằng diễn xuất giàu kinh nghiệm của mình. Thậm chí để vào vai Minh Châu, Hồng Diễm đã quyết định hy sinh mái tóc dài gắn bó mấy chục năm để có mái tóc ngắn cá tính hợp hơn với tạo hình đại tiểu thư nhà họ Cao.