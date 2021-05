Dàn Hoa hậu, Á hậu hoà mình vào ngày hội toàn dân đi bầu cử

Á hậu Huyền My đi bầu cử tại khu vực cư trú ở Hà Nội cùng gia đình. Người đẹp sinh năm 1995 thấy rất háo hức khi có cơ hội cùng với các đoàn viên thanh niên trên cả nước tham gia vào "ngày hội non sông". Giữa tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Á hậu Việt Nam 2014 không quên gửi gắm tới các cử tri trẻ lời nhắc nhở hãy đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.