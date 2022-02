Dàn Hoa - Á hậu gửi lời chúc năm mới tới độc giả báo Tiền Phong

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Xin được gửi lời chúc năm mới tới tất cả độc giả của báo Tiền Phong, hy vọng trong năm mới tất cả mọi người sẽ ngập tràn hạnh phúc và mong rằng những điều ước tốt đẹp của Hà sẽ luôn ở bên mọi người. Xin chúc mọi người một năm mới thật an khang, thịnh vượng.

Hoa hậu Thuỳ Tiên

Thuỳ Tiên xin gửi lời chúc năm mới tới tất cả cán bộ nhân viên và độc giả của báo Tiền Phong, chúc cho mọi người có thật nhiều sức khoẻ vì trong bối cảnh hiện tại thì không có gì quý giá hơn là một sức khoẻ tốt. Chúc tất cả mọi người sẽ thật khoẻ mạnh để có thể chinh phục thêm nhiều ước mơ hơn nữa trong năm 2022 nhé.

Hoa hậu Ngọc Hân

Ngọc Hân xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả các cán bộ, phóng viên và độc giả của báo Tiền Phong. Xin chúc mọi người một năm mới Nhâm Dần thật nhiều sức khoẻ, khí thế dũng mãnh như hổ và đạt thêm được thật nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Chúc tất cả chúng ta sẽ cùng đi qua những khó khăn của đại dịch COVID-19 trong mấy năm qua và thực sự bùng nổ ở năm 2022 này nhé.

Á hậu Phương Anh

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, Phương Anh xin được gửi lời chúc tới tất cả độc giả của báo Tiền Phong một năm mới dồi dào sức khoẻ, tràn trề sinh lực như mãnh hổ và gặt hái được thật nhiều thành công trong sự nghiệp. Phương Anh cũng mong rằng năm 2022 sẽ mở ra cho chúng ta thật nhiều cơ hội và may mắn, để chúng ta có thể phát triển bản thân và mỗi người sẽ được trải nghiệm, thử sức ở nhiều lĩnh vực hơn nữa.

Á hậu Huyền My

Trải qua một năm đầy biến động và khó khăn của dịch bệnh, Huyền My xin được chúc tất cả độc giả của báo Tiền Phong thật dồi dào sức khoẻ, gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vào thời khắc giao thừa thiêng liêng này, chắc chắn tất cả chúng ta đều mong những điều không may của năm cũ qua đi để đón một năm mới Nhâm Dần với thật nhiều hy vọng, niềm vui và đạt được nhiều thành công mới.

Á hậu Hoàng Anh

Hoàng Anh xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới các cán bộ, nhân viên và độc giả của báo Tiền Phong. Chúc cho tất cả mọi người sẽ có một năm mới Nhâm Dần tràn đầy sức khoẻ, thật nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một năm mới khởi sắc thật mạnh mẽ sau năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Á hậu Tú Anh

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, Tú Anh xin được gửi lời chúc sức khoẻ, may mắn và thành công tới các cán bộ, nhân viên và độc giả của báo Tiền Phong. Một năm 2021 đầy khó khăn với nhiều mất mát vì dịch bệnh đã qua đi, Tú Anh hy vọng tất cả chúng ta sẽ tiếp tục đồng lòng để vượt qua những thử thách sắp tới và cùng đón một mùa Xuân đoàn viên thật ấm áp bên gia đình.