Chủ động ứng phó dịch sốt xuất huyết

Lo lây nhiễm COVID-19, nhiều người có triệu chứng của sốt xuất huyết (sốt, đau mỏi người...) đã không dám tới bệnh viện để thăm khám, điều trị hoặc chỉ đi khám sàng lọc SARS-CoV-2. Đây là một trong những sai lầm thường gặp của người dân trước nguy cơ dịch chồng dịch. TS Đỗ Thiện Hải, Trưởng khoa Nội, Trung tâm Bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện nhi T.Ư, cho biết, sốt xuất huyết và COVID-19 đều là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch do virus gây ra. Đây là hai bệnh có yếu tố dịch tễ và đường lây truyền cũng như bệnh cảnh hoàn toàn khác nhau.

Hai tháng qua, Trung tâm Bệnh nhiệt đới trẻ em tiếp nhận khoảng 70 trẻ mắc sốt xuất huyết, trong đó có những trẻ mới chỉ 5-6 ngày tuổi. Nơi đây đang điều trị cho hơn chục bệnh nhi sốt xuất huyết; tất cả đều ở Hà Nội, trong độ tuổi từ 2-10, có các triệu chứng chỉ định nhập viện. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện tăng cao từ đầu tháng 9 đến nay.

Khoảng nửa tháng qua có hơn 100 người phải nhập viện. Bác sĩ Nguyễn Kim Thư, Trưởng khoa Virus - Kí sinh trùng, cho hay, đêm 30/9, khoa tiếp nhận cùng lúc 17 bệnh nhân sốt xuất huyết. Theo bác sĩ Thư, trước đây, bệnh chủ yếu gặp ở trẻ em, nhưng hiện nay có xu hướng gia tăng ở người cao tuổi. Người già mắc sốt xuất huyết trên nền bệnh mạn tính có sẵn cần phải được chăm sóc và theo dõi sát, bởi chỉ 1-2 ngày, bệnh nhân có thể chuyển nặng.

PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, nói: “Từ đầu năm 2021 đến nay, riêng Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã tiếp nhận và điều trị hàng trăm trường hợp sốt xuất huyết Dengue phải nhập viện, đặc biệt có nhiều trường hợp nặng trên các cơ địa đặc biệt như phụ nữ có thai, bệnh nhân có các bệnh nền như suy tim, suy thận, bệnh gan, phổi mạn tính…

Các bệnh nhân đến từ hầu hết các quận, huyện ngoại thành và các vùng lân cận của Hà Nội như Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc…”. Số ca nhập viện rải rác từ đầu hè nhưng tăng mạnh từ cuối tháng 9 đến nay với các triệu chứng đặc trưng là sốt cao đột ngột, đau mỏi người, phát ban, hạ tiểu cầu… Nét khác biệt của dịch sốt xuất huyết năm nay là có nhiều bệnh nhân nặng, tràn dịch ổ bụng, tiểu cầu hạ thấp kèm xuất huyết phải vào viện truyền khối tiểu cầu.

Dễ nhầm lẫn 2 bệnh khi chẩn đoán ban đầu

Bác sĩ Cường cho biết: “Trung tâm từng tiếp nhận 1 ca mắc sốt xuất huyết với các triệu chứng điển hình, nhưng người này đến bệnh viện muộn do nghĩ mình sốt, đau mỏi cơ là phản ứng phụ sau tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đến ngày thứ 3, bệnh nhân hết sốt, xuất hiện ban đỏ vùng mặt kèm ban đỏ rải rác toàn thân, mệt mỏi… mới đi khám”. Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho làm các xét nghiệm và chẩn đoán bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, được điều trị theo phác đồ sốt xuất huyết. Sau 6 ngày điều trị theo đúng phác đồ của bệnh, bệnh nhân đã được xuất viện.

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 49.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 18 ca tử vong tại 9 tỉnh, thành phố phía Nam. Riêng ở Hà Nội, từ đầu năm đến cuối tháng 9 có hơn 1.000 ca mắc sốt xuất huyết tại 27/30 quận, huyện, thị xã; không có ca tử vong.

Theo ông Cường, một số triệu chứng rất dễ nhầm lẫn sốt xuất huyết với COVID-19 như sốt, đau mỏi cơ, mệt mỏi. Đây là yếu tố dễ dẫn đến những sai lầm mà người dân và nhân viên y tế có thể mắc phải trong việc chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Do đó, nhân viên y tế cần khai thác yếu tố dịch tễ cẩn thận, tránh bỏ sót hoặc nhầm lẫn, gây ra hậu quả đáng tiếc.

“COVID-19 lây qua đường hô hấp do tiếp xúc giọt bắn, còn sốt xuất huyết lây qua đường máu do muỗi truyền. Ngoài ra, sốt xuất huyết điển hình có biểu hiện da xung huyết, mặt và mắt đỏ, nặng hơn có xuất huyết hoặc dẫn đến sốc do máu bị cô đặc. Đối với bệnh nhân mắc COVID-19, ngoài yếu tố dịch tễ có tiếp xúc với người mắc, còn có biểu hiện viêm đường hô hấp như ho, khó thở, ngạt mũi…, nặng sẽ có biểu hiện viêm phổi và suy hô hấp”, ông Cường nói.