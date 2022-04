Chờ đón khách đến đông hơn nữa, cơ sở kinh doanh ven biển Đà Nẵng hối hả sửa sang

Khu phố du lịch An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cũng đang thi công để đưa vào phục vụ du khách khi dịp lễ tới gần. Để thu hút du khách, sắp tới đây Đà Nẵng có nhiều sự kiện, hoạt động đặc sắc như khai trương mô hình thí điểm Bãi biển đêm Mỹ An kết nối với Phố du lịch An Thượng; Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tổ chức Lễ hội Mùa Hè - Lễ hội Ẩm thực và Bia B'estival 2022; vũ hội đường phố; âm nhạc đường phố; lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2022”; đường chạy sắc màu…