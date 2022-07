Chính quyền TP Nha Trang lên tiếng trước ý kiến trái chiều về khoá bánh xe ô tô vi phạm

TPO - Trước những ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, Công an TP Nha Trang tổ chức khoá bánh hàng loạt ô tô dừng đỗ sai quy định dễ gây mất thiện cảm trong lòng du khách, đại diện chính quyền thành phố này đã lên tiếng giải thích và khẳng định đây là biện pháp đúng quy định và hữu hiệu.

Gây tranh cãi trên mạng xã hội

Ngày 7/7, UBND TP. Nha Trang cho biết, Công an thành phố này vừa có văn bản đề xuất làm rõ nội dung trên một số diễn đàn về việc xử lý tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định.

Trước đó, Công an TP. Nha Trang đã thực hiện việc khóa bánh xe đối với những ô tô vi phạm quy định đỗ xe trên các tuyến đường của thành phố, đồng thời lập biên bản hành chính và dán thông báo trên kính chắn gió, yêu cầu người điều khiển đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT - TT) Công an thành phố xử lý.

Tuy nhiên, chủ trương này của Công an TP. Nha Trang đã gây tranh cãi trên một số diễn đàn ô tô và mạng xã hội. Theo đó, nhiều người chia sẻ thông tin cho rằng, Nha Trang là thành phố du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế, song việc khóa bánh ô tô khi đỗ sai quy định là không nên, dễ gây mất thiện cảm trong lòng du khách.

Công an TP. Nha Trang khoá bánh xe ô tô vi phạm quy định đậu trên đường. Ảnh L.H

Trước những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, Công an TP. Nha Trang đã có văn bản gửi UBND thành phố, khẳng định: Việc khoá bánh xe ô tô vi phạm, kết hợp kẹp hoặc dán thông báo vi phạm, yêu cầu liên hệ đến Đội CSGT - TT để giải quyết là để ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, lập lại trật tự mỹ quan đô thị của thành phố du lịch. Công an TP. Nha Trang đã báo cáo đề xuất Thường trực HĐND thành phố chủ trương xử lý phương tiện ô tô dừng, đỗ sai quy định bằng biện pháp “khóa bánh xe” và đã được HĐND thành phố nhất trí phê duyệt tại công văn số 144 tháng 10/2018.

“Đây là một biện pháp hữu hiệu để lực lượng CSGT - TT thuận lợi hơn trong vấn đề xử lý vi phạm trường hợp lái xe, chủ phương tiện không hợp tác hoặc cố tình trốn tránh, gây cản trở, không chấp hành các yêu cầu liên quan đến việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính…”, văn bản của Công an TP. Nha Trang nêu rõ.

Ngoài ra, Công an TP. Nha Trang cũng cho rằng, trên một số trang mạng xã hội có đăng tải một số nội dung sai sự thật liên quan đến việc xử lý xe dừng, đỗ sai quy định của lực lượng chức năng TP. Nha Trang. Những thông tin không chính xác này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của TP. Nha Trang - thương hiệu du lịch, là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.

Giải pháp hữu hiệu

Theo ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, Điều 82 Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, lực lượng chức năng có quyền tạm giữ xe, giấy tờ liên quan đến người điều khiển và xe vi phạm để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt hành chính. Bệnh cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ dùng xe cứu hộ để đưa xe về kho bãi tang vật nếu chủ xe hoặc người điều khiển cố tình tránh né.

Tuy nhiên, việc này có chi phí cao và đưa xe vi phạm lưu kho bãi dễ gây cháy nổ. Vì vậy, khóa bánh xe là giải pháp hữu hiệu đối với lực lượng chức năng cũng như nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật của người dân và việc khóa bánh xe theo các quy định pháp luật không cấm.

Nha Trang đặt biển quy định về đậu xe ô tô trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. Trong ảnh là đường Nguyễn Chánh. Ảnh L.H

Vẫn theo Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, thời gian qua, TP. Nha Trang cũng đã lắp đặt các biển báo cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ của tháng với mục đích hạn chế ô tô đỗ cùng lúc hai bên trên một tuyến đường, gây ùn tắc giao thông song vẫn có nhiều trường hợp đậu xe qua đêm, thậm chí nhiều chủ ô tô vẫn xem lòng đường là bãi đỗ xe cá nhân nên phủ bạt đỗ nhiều ngày.

Xe ô tô đậu lộn xộn trên đường Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang. Ảnh L.H

Phó chủ tịch UBND TP. Nha Trang Lưu Thành Nhân cho biết thêm, hiện các khu vực trọng điểm, nút giao thông và các giao lộ quan trọng của TP. Nha Trang đều có camera giám sát. Tuy nhiên, hệ thống camera này dùng để giám sát an ninh, phục vụ cho công tác phòng chống tội phạm. Vì điều kiện cơ sở hạ tầng và kỹ thuật chưa đảm bảo đồng bộ theo đề án của Bộ Công an, hiện TP. Nha Trang chưa thể triển khai việc xử phạt nguội xe ô tô vi phạm trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TP. Nha Trang, từ khi thực hiện việc cùm khóa xe ô tô vi phạm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 5.870 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định với số tiền phạt 3,9 tỉ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, Công an TP. Nha Trang đã lập biên bản vi phạm hành chính 290 trường hợp ô tô vi phạm dừng, đỗ sai quy định.