Căn hộ hạng sang trung tâm thành phố được nhà đầu tư săn đón

Vùng lõi trung tâm luôn được xem là tâm điểm phát triển của các thành phố, do đó khu vực này luôn hội tụ đầy đủ các yếu tố về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội quan trọng. Bên cạnh sự sầm uất và nhộn nhịp về kinh tế, tại đây hạ tầng giao thông xã hội được chính quyền các địa phương chú trọng đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng toàn diện nhu cầu sinh hoạt và vui chơi giải trí của người dân. Chính vì vậy, khu vực trung tâm thành phố luôn thu hút một lượng lớn nhu cầu về nhà ở tại đây.

Không nằm ngoài xu hướng đó, tại Thủ Dầu Một - vùng lõi trung tâm của Vùng đô thị thông minh Bình Dương và là đô thị vệ tinh độc lập của đô thị hạt nhân vùng bao gồm các chức năng: Khu công nghệ cao, công nghiệp sạch có hàm lượng kỹ thuật cao; là trọng điểm trong tam giác tăng trưởng Tp.HCM - thành phố Thủ Dầu Một - thành phố Vũng Tàu với vai trò là động lực phát triển ở phía Bắc của vùng đang được các nhà đầu tư bất động sản săn đón trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ hạng sang tại đây không đáp ứng đủ lượng cầu ngày càng lớn của các nhà đầu tư, khách hàng mua để ở do quỹ đất đang dần cạn kiệt cùng với quy định cấp phép xây dựng nghiêm ngặt về hạn chế phát triển nhà cao tầng ở khu vực trung tâm.

Happy One - Central sở hữu vị trí trung tâm Thành phố Thủ Dầu Một

Theo ghi nhận thực tế, hiện nay tại trung tâm Thành phố Thủ Dầu Một chỉ có Khu phức hợp căn hộ thông minh Happy One - Central do Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân (Vạn Xuân Group) làm chủ đầu tư được giới thiệu ra thị trường tại thời điểm này.

Vị trí trung tâm, chạm ngàn tiện ích

Tọa lạc tại phường Phú Hòa, trung tâm Thành phố Thủ Dầu Một, từ Happy One- Central chỉ với một bước chân, những chủ nhân tương lai có thể thụ hưởng được tất cả các tiện ích hiện hữu như: sân golf sông Bé, bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế các cấp, siêu thị Aeon Mall, MM Mega Mall, khu công nghiệp VSIP, khu du lịch Đại Nam,…Thêm vào đó, cư dân tương lai có thể dễ dàng kết nối đến Thành phố Thủ Đức, TP HCM thông qua QL13, cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành.

Đặc biệt, điều làm nên sức hút khó cưỡng của khu căn hộ cao cấp Happy One - Central phải kể đến tổ hợp 68 tiện ích trên không đỉnh cao mở ra một không gian an cư như nghỉ dưỡng tại gia như: cầu kính trên không, rạp chiếu phim trên không, hồ bơi vô cực, quảng trường ánh sáng, hồ cá KOI, sân golf 3D, khu vui chơi trẻ em, khu TTTM, khu BBQ, GYM & Spa, Chill Sky bar, Business Sky bar, phòng họp đa năng, phòng giải trí, đài quan sát, vườn treo nghệ thuật, Art Gallery, khu thiền trên không…. Kiến tạo nên một chốn an cư chuẩn “xanh - sạch - sang” đến nhóm khách hàng thương gia đang làm việc trên địa bàn Thủ Dầu Một và các vùng lân cận.

Tổ hợp 68 tiện ích trên không đỉnh cao tại Happy One-Central

Tiềm năng sinh lời từ chính sách thanh toán và ưu đãi hấp dẫn

Nắm bắt được mong muốn của khách hàng mua để ở lẫn đầu tư, Vạn Xuân Group đã đưa ra những chính sách thanh toán và ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, khách hàng chỉ thanh toán từ 270 triệu sẽ sở hữu ngay căn hộ 2PN, 2WC của Happy One – Central, thanh toán chỉ từ 1%/tháng. Đối với những khách hàng có nhu cầu hỗ trợ tài chính, ngân hàng hỗ trợ 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong vòng 36 tháng hoặc cho đến khi nhận nhà, ân hạn nợ gốc 24 tháng hoặc đến khi nhận nhà.

Happy One-Central hứa hẹn sẽ mang lại tiềm năng sinh lời cao cho các nhà đầu tư

Đối với những khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ tài chính ngân hàng sẽ được chủ đầu tư áp dụng chính sách cam kết thuê lại. Điều này đảm bảo tính thanh khoản và tiềm năng sinh lời ngay khi được bàn giao căn hộ. Đây được coi là ưu thế vô cùng lớn thu hút quý nhà đầu tư về giá trị sinh lời.

