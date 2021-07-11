Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020

TPO - Vào rạng sáng 12/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Anh sẽ có cuộc chạm trán với đội tuyển Italia tại chung kết EURO 2020. Trước trận đấu này, mời quý độc giả cũng xem “sức mạnh hậu trường” của 2 đội qua màn đọ sắc nóng bỏng của các nàng WAGs.

Những nàng WAGs của đội tuyển Anh

Megan Davison, vợ thủ thành Jordan Pickford.

Kate Kane, vợ tiền đạo Harry Kane.

Fern Hawkins, vợ hậu vệ Harry Maguire.

Charlotte Trippier, vợ của hậu vệ Kieran Trippier.

Paige Milian, vợ tiền vệ Raheem Sterling.

Chloe Wealleans-Watts, bạn gái tiền vệ Mason Mount.

Anouska Santos, bạn gái hậu vệ Luke Shaw.

Annie Kilner, bạn gái gậu vệ Kyle Walker.

Những nàng WAGs của đội tuyển Italia

Jessica Aidi, vợ của tiền vệ Marco Verratti.

Jessica Melena, vợ tiền đạo Ciro Immobile.

Benedetta Quagli, bạn gái tiền đạo Federico Chiesa.

Alessia Elefante, bạn gái thủ thành Gianluigi Donnarumma.

Martina Maccari, vợ hậu vệ Leonardo Bonucci.

Federica Schievenin, vợ của tiền vệ Nicolo Barella.

Bảo Tuấn
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