Cận cảnh những nàng WAGs ‘nóng bỏng’ nhất chung kết EURO 2020

Những nàng WAGs của đội tuyển Anh
Megan Davison, vợ thủ thành Jordan Pickford.
Fern Hawkins, vợ hậu vệ Harry Maguire.
Charlotte Trippier, vợ của hậu vệ Kieran Trippier.
Paige Milian, vợ tiền vệ Raheem Sterling.
Chloe Wealleans-Watts, bạn gái tiền vệ Mason Mount.
Anouska Santos, bạn gái hậu vệ Luke Shaw.
Annie Kilner, bạn gái gậu vệ Kyle Walker.
Những nàng WAGs của đội tuyển Italia
Jessica Aidi, vợ của tiền vệ Marco Verratti.
Jessica Melena, vợ tiền đạo Ciro Immobile.
Benedetta Quagli, bạn gái tiền đạo Federico Chiesa.
Alessia Elefante, bạn gái thủ thành Gianluigi Donnarumma.
Martina Maccari, vợ hậu vệ Leonardo Bonucci.
Federica Schievenin, vợ của tiền vệ Nicolo Barella.
Bảo Tuấn