BTV Long Vũ, Anh Tuấn tiết lộ về thời sinh viên 'giông bão'

Thật bất ngờ, BTV Long Vũ, Anh Tuấn xuất hiện ở vai khách mời trong “Cuộc hẹn cuối tuần” vào 20h thứ Bảy 9/10 trên kênh VTV3. Chương trình cũng đón những người bạn thân thiết trong cộng đồng yêu nhạc The Beatles với hai BTV. Những chàng thanh niên trẻ trung của 30 năm trước đến từ ban nhạc Desire, Beatles Xây dựng, Đại bàng trắng sẽ khuấy động sân khấu của chương trình với chùm ca khúc nổi tiếng trên các sân khấu âm nhạc sinh viên thời đó.

Anh Tuấn, Long Vũ và những người trong cộng đồng yêu nhạc The Beatles

Đan xen các phần trình bày là cuộc ôn lại kỷ niệm xưa của những người bạn thân thiết nhiều năm, ký ức của các sinh viên được xếp hàng “cá biệt”, trào lưu âm nhạc học đường những năm 80-90, sự tiếp nối của nhiều dòng nhạc xưa trong đời sống âm nhạc hiện đại, điểm chung kết nối họ bên cạnh tình yêu mãnh liệt với The Beatles. Đáng chú ý, hai ông bố Long Vũ và Anh Tuấn sẽ chia sẻ về sở thích nghe nhạc và chơi đàn của các con tình cờ rất giống họ.

Đôi bạn Long Vũ-Anh Tuấn không ngừng "chặt chém" nhau

Để thử thách khách mời tuần này, âm nhạc xuất hiện trong các trò chơi nho nhỏ của BTV Huyền Trang Mù Tạt. Đối đầu với nhau, hai đội của BTV Long Vũ - BTV Anh Tuấn đã mang đến một không khí sôi động, gợi nhớ lại các ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhiều ban nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước các thập kỷ trước.

Long Vũ hát trong "Cuộc hẹn cuối tuần"

Biên tập viên Việt Hoàng xuất hiện với một bộ tóc dài ấn tượng, tự tin hòa giọng cùng các khách mời trong tiết mục Let it be. Tuần này, BTV Việt Hoàng đầu tư hẳn một clip “dìm hàng” mọi góc độ người bạn dẫn Quốc Khánh với chủ đề fan cuồng.

“Cuộc hẹn cuối tuần” tập 13 còn có màn trình diễn ngọt ngào Nồng nàn Hà Nội, tiểu phẩm về lớp ôn thi đại học cấp tốc với sự tham gia của nghệ sĩ Vân Dung, diễn viên Duy Nam, Hà Trung, Mạnh Dũng.