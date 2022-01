Bộ Công an kết luận vụ 'lùm xùm' từ thiện của Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng

TPO - Bộ Công an xác định, ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và danh hài Trấn Thành không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền ủng hộ từ thiện của các nhà hảo tâm.

Ngày 23/1, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Huỳnh Trấn Thành (nghệ sỹ Trấn Thành), Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa) thiếu minh bạch trong việc vận động và sử dụng tiền từ thiện đợt mưa lũ 2020.

Theo Bộ Công an, tháng 5/2021, cơ quan chức năng tiếp nhận nhận phản ánh về việc ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành,.... và một số cá nhân thiếu minh bạch khi sử dụng tiền quyên góp.

Quá trình xác minh, Cục Cảnh sát điều tra có căn cứ làm rõ ca sỹ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành và Đại Nghĩa không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp nên không có dấu hiệu phạm tội.

Được biết, quyết định của C02 về việc không khởi tố vụ án đã được Viện KSND Tối cao xác định là có căn cứ và đúng pháp luật.

Trước đó, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó cục trưởng C02 (Bộ Công an), quá trình rà soát, Bộ Công an còn xác định sau một thời gian nhất định, khi đã có lượng tiền ủng hộ, các cá nhân đã trực tiếp hoặc thông qua người đại diện để trao tiền. C02 làm rõ lượng tiền vào tài khoản từ thiện còn ít hơn số tiền mà các cá nhân trao đến cho nhân dân. Những kết quả điều tra này dựa trên xác nhận của các địa phương.

Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên.

Ngày 22/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cũng đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến ông Võ Nguyễn Hoài Linh (SN 1969, tức nghệ sĩ Hoài Linh) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nhận được các tố giác về tội phạm của 4 cá nhân ở TPHCM, Hà Nội và tỉnh Bình Thuận đều tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, họ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Được biết, đầu tháng 5/2021, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua mạng xã hội cho rằng một số nghệ sĩ khuất tất trong hoạt động quyên góp, giải ngân tiền từ thiện.

Trong khi đó, các nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và một số người khác đã phản bác, tố cáo lại bà Hằng đã vu khống, bôi nhọ và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý người phụ nữ này.

Đến tháng 10/2021, Cục Cảnh sát hình sự đã mời ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Trấn Thành đến làm việc sau những lùm xùm trên mạng về tiền từ thiện.

Đơn vị này cũng yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản đứng tên các nghệ sĩ.