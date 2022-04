Bị Viện Hàn lâm 'cấm cửa' trong 10 năm, Will Smith nói gì?

TPO - Will Smith đã lên tiếng phản hồi về hình phạt “cấm cửa” trong 10 năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ sau vụ tát Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022.

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 8/4 (giờ địa phương), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã chính thức đưa ra hình thức xử phạt đối với tài tử Will Smith vì có hành vi bạo lực với nam diễn viên hài Chris Rock trên sân khấu Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 vào tối 27/3.

Viện Hàn lâm đã có quyết định xử phạt Will Smith sau vụ cái tát.

Theo đó, AMPAS quyết định, trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày 8/4/2022, Will Smith sẽ không được phép trực tiếp tham dự bất kỳ sự kiện hoặc chương trình nào của Viện Hàn lâm, kể cả lễ trao giải Oscar.

Tuy vậy, tài tử “King Richard” vẫn được giữ giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc” vừa được trao tại Oscar 2022 vừa qua. Anh cũng có thể được đề cử và giành giải Oscar, nhưng không được trực tiếp nhận giải trong thời hạn phạt.

Bên cạnh chỉ trích hành vi của Will Smith là không chấp nhận được, độc hại và làm “lu mờ” của Oscar 2022, AMPAS còn gửi lời xin lỗi vì thiếu sót trong việc phòng ngừa tình huống và không giải quyết tức thì ngay sau khi Will Smith tát Chris Rock.

“Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ngài Rock vì đã duy trì sự bình tĩnh trong hoàn cảnh đặc biệt. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn những người dẫn chương trình, những người được đề cử, những khách mời trao giải và những người chiến thắng vì sự đĩnh đạc và duyên dáng của họ trong suốt chương trình truyền hình của chúng tôi”, trích tuyên bố của AMPAS.

Ngay sau đó, Will Smith phản hồi với báo chí: “Tôi chấp nhận và tôn trọng quyết định của Viện Hàn lâm”.

Will Smith không có ý kiến gì về hình phạt.

Tuần trước, “Thần Đèn” thông báo sẽ từ chức khỏi Viện Hàn lâm, không quên nhấn mạnh hành động của anh tại Oscar 2022 là gây sốc, tổn thương đến người khác và không thể bao biện.

Rút khỏi Viện Hàn lâm đồng nghĩa với việc Will Smith không thể bỏ phiếu cho các quyết định của Viện, nhưng vẫn được đề cử và tham dự lễ trao giải Oscar.

Tối 27/3, Will Smith khiến cả thế giới bàng hoàng khi tát vào mặt Chris Rock ngay trên sân khấu lễ trao giải Oscar đang truyền hình trực tiếp. Nguyên nhân do nam diễn viên hài 57 tuổi pha trò về việc bà xã Will, Jada Pinkett Smith, cạo trọc đầu. Được biết, nữ diễn viên “Girls Trip” bị mắc chứng rụng tóc nhiều năm qua.

Will không xin lỗi Rock khi nhận giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng có “đăng đàn” bày tỏ sự hối lỗi vào ngày hôm sau.

Chris Rock quyết định không khiếu nại Will về hành vi bạo lực. Anh cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ ồn ào trên.

Chris Rock không phản hồi gì về ồn ào tại Oscar 2022.

