Bão số 7 áp sát đất liền, bão Kompasu ngấp nghé vào Biển Đông

Cơn bão số 7 còn chưa tan, gây mưa to ở khu vực phía Đông Bắc Bộ nhưng dự báo cơn bão Kompasu ở phía Đông Philippines đang di chuyển rất nhanh, có khả năng đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 năm 2021.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 7 nên ở trạm đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, trạm đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng có gió giật cấp 6-7. Khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm.

Hồi 7h hôm nay (10/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng khoảng 170km, cách Nam Định khoảng 190km, cách Thanh Hóa khoảng 260km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó đi vào khu vực từ Hải Phòng và Thanh Hóa. Đến 19 giờ ngày 10/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3,0-4,0m, biển động rất mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, trên vùng biển phía Đông của Philippines một cơn bão có tên quốc tế là KOMPASU đang hoạt động. Lúc 07 giờ sáng nay (10/10), bão KOMPASU có vị trí ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 129,6 độ Kinh Đông với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo, cơn bão này có khả năng đi vào Biển Đông trong những ngày tới.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn ứng phó mưa bão

Theo Báo Điện tử Chính phủ, sáng 10/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai tổ chức họp về công tác phòng chống mưa bão. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai triển khai công tác phòng chống mưa bão. Ảnh VGP/Đức Tuân.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo, 8 tỉnh, TP từ Quảng Ninh - Nghệ An đã cấm biển. Các tỉnh đã tổ chức chằng chống, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đã kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn 61.468 phương tiện/278.639 lao động từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa (33.387 tàu/113.156 người từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh).

Về sản xuất nông nghiệp, đến ngày 10/10, các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã thu hoạch 443.000/624.422 ha lúa, hiện còn 54.000 ha đã đến thời kỳ thu hoạch. Hiện các tỉnh tiếp tục chỉ đạo thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên đạt khoảng 20-90% dung tích thiết kế; hiện có 43 hồ trên các lưu vực hiện nay đang xả tràn. Các hồ trước khi xả lũ đều có thông báo việc xả lũ theo đúng quy trình. Một số hồ thủy điện đã đầy như: Chi Khê; A Lưới; An Khê; Sê San 4A; Đồng Nai 2; Srok Phu Miêng.

Phó Thủ tướng theo dõi diễn biến bão số 7, tình hình mưa lũ trên bản đồ dự báo thiên tai. Ảnh VGP/Đức Tuân

Về tình hình thiệt hại, theo ước tính ban đầu, báo cáo cho biết, tỉnh Quảng Nam có 1 người chết do bị lũ cuốn trôi (bà Hồ Thị Chín, sinh năm 1956 ở xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam); 25ha hoa màu bị ngập úng.

Hồi 5h00 ngày 09/10, 01 tàu/09 lao động của Thái Bình bị chìm cách cửa sông Trà Lý 300m làm 01 người chết; đã cứu được 08 người còn lại.

Các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán dân tình huống bão mạnh đổ bộ (Quảng Ninh đến Hà Tĩnh: 41.315 hộ/151.422 người; Quảng Bình - Phú Yên: 71.605 hộ/256.405 người) .

Đã rà soát các đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh.

Link gốc: https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Pho-Thu-tuong-Le-Van-Thanh-chu-tri-hop-khan-ung-pho-mua-bao/449123.vgp

https://nchmf.gov.vn/Kttvsite/vi-VN/1/tin-bao-khan-cap-con-bao-so-7-post23718.html