AS Roma thắng 10-0 ngày ra mắt Mourinho

TPO - Jose Mourinho đã có khởi đầu thuận lợi trên cương vị HLV trưởng AS Roma trong trận giao hữu với đội bóng hạng dưới Italia.

Hồi tháng 5, AS Roma thông báo họ đã bổ nhiệm Mourinho làm HLV trưởng sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị Tottenham sa thải. Mourinho chính thức ký hợp đồng và làm việc với đội bóng đang thi đấu ở Serie A từ tuần trước.

Trong trận giao hữu đầu tiên dẫn dắt AS Roma, HLV Mourinho và các học trò đã có thắng lợi 10-0 trước đội bóng Montecatini hiện đang thi đấu ở Serie D.

Danh sách các cầu thủ ghi bàn cho AS Roma: C. Perez (9 '), Mancini (19'), B. Mayoral (34 ', 54', 88 '), Calafiori (35'), Santi phản lưới nhà (40 '), Zaniolo (61'), Zalewski (80 '), Diawara (86'). Đáng chú ý nhất là cú hat-trick của Borja Mayoral, tiền đạo đang thi đấu dưới dạng cho mượn từ Real Madrid.

Montecatini là đội bóng rất yếu. Tuy nhiên, đầu xuôi đuôi lọt, thắng lợi đầu tiên của Mourinho sẽ là cú hích cho vị chiến lược gia này. Trận đấu tiếp theo, AS Roma sẽ gặp đội bóng Serie B Ternana, đối thủ gần với đẳng cấp của họ hơn.

AS Roma cũng đang ráo riết hoạt động trên thị trường chuyển nhượng.

Ngày 14/7, câu lạc bộ AS Roma chiêu mộ thủ môn Rui Patricio từ Wolverhampton (Anh) với giá 11,5 triệu euro. Đây là bản hợp đồng đầu tiên của AS Rome dưới thời của tân HLV Mourinho.

Trên trang chủ hôm nay, CLB AS Roma thông báo: "AS Roma vui mừng thông báo về việc ký kết hợp đồng với thủ môn Rui Patricio. Câu lạc bộ đã hoàn tất hợp đồng với Wolverhampton Wanderers để đưa Rui Patricio về với mức giá 11,5 triệu euro". Như vậy, thủ thành 33 tuổi Rui Patricio đã trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Mourinho tại CLB mới AS Roma kể từ sau khi ông được bổ nhiệm vào tháng 5.

Mới đây, báo chí Italia đưa tin Roma cũng sắp chiêu mộ tiền vệ Granit Xhaka từ Arsenal.