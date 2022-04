Á hậu Việt Nam rạng rỡ bên bộ sưu tập xe Morgan tới từ Anh Quốc

Người đẹp bên những chiếc xe siêu sang hay siêu xe tại đã trở thành hình ảnh quá đỗi quen thuộc với giới mộ điệu, nhưng sự xuất hiện của Á hậu đến từ những cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng nhất cùng bộ sưu tập xe Morgan lại mang đến một “làn gió mới” cho Danko Super Car Show. Đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam kết hợp cùng nét quyến rũ của những chiếc xe thể thao cổ điển Anh Quốc đã biến triển lãm xe thành một không gian giao lưu văn hoá đặc sắc tại khu đô thị sang trọng Danko City thuộc TP Thái Nguyên.

Bộ ba Á hậu của Miss World Vietnam 2019 và Miss Vietnam 2020 cùng dàn thí sinh Miss World Vietnam 2022 rạng rỡ bên những chiếc xe thể thao cổ điển Morgan được phân phối chính hãng bởi VOV Cars.

Với hơn 800 chiếc hiếm hoi được sản xuất mỗi năm cho toàn thế giới, trong đó số lượng xe được đưa về Việt Nam tính đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, việc bắt gặp một chiếc Morgan trên đường đã khó chứ chưa nói đến màn trình diễn của tới 6 chiếc trong một triển lãm. Sự kiện này là cơ hội chỉ đến một lần trong năm cho khách tham quan vừa có dịp chiêm ngưỡng và giao lưu với những Hoa hậu và Á hậu Việt Nam, vừa có thể chạm tay vào những chiếc Morgan hàng hiếm là biểu tượng nghệ thuật xe hơi của Vương Quốc Anh.

Mỗi chiếc xe Morgan như một tác phẩm nghệ thuật được giới thượng lưu sưu tầm trong bộ sưu tập xe của mình. Với số lượng được sản xuất giới hạn, xe Morgan hiếm khi được bắt gặp lăn bánh trên đường phố.

Sở dĩ gọi Morgan là tác phẩm nghệ thuật trong ngành công nghiệp xe hơi Anh Quốc là bởi mỗi chiếc xe được chế tác hoàn toàn thủ công. Ba loại vật liệu tự nhiên cấu thành lên một chiếc Morgan là gỗ Tần bì, nhôm và da được làm hoàn toàn bằng tay bởi hơn 150 nghệ nhân đến từ các lĩnh vực may da, điêu khắc và cơ khí. Phải tốn tới gần 6 tháng để hoàn thiện một chiếc xe trước khi bàn giao tới tay chủ sở hữu!

Á hậu Phương Thảo diện bộ váy gợi cảm tạo dáng cạnh chiếc Morgan Plus Four. Chiếc xe khoác lên mình màu xanh vintage cùng bộ vành retro lấy cảm hứng từ dòng xe đua của những năm 1960-1970.

Góp mặt trong bộ sưu tập 6 chiếc xe này là hai dòng xe Plus Four và Plus Six. Những dòng xe Morgan đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam này là điển hình cho nét đẹp cổ điển vượt thời gian đã được gìn giữ trong hơn 112 năm qua, kể từ khi ngài Henry Frederick Stanley Morgan đặt nền móng đầu tiên cho thương hiệu vào năm 1910. Những đường nét vintage hoài cổ hiện diện ở mũi xe vươn dài về phía trước, nắp khoang động cơ mở dạng cánh chim, những cụm đèn tròn trịa, hốc bánh lớn và vòm bánh xe mở rộng về hai bên cùng thiết kế vành nan nhỏ cổ điển.

Á hậu Kiều Loan thướt tha bên chiếc Morgan Plus Six. Chiếc “mãnh thú” thân gỗ Tần bì sở hữu khối động cơ đặt trước với đầu xe vươn dài, hai chỗ ngồi đưa về phía sau cùng hệ dẫn động cầu sau để mang đến trải nghiệm lái thú vị nhất.

Bên trong thiết kế hoài cổ nhã nhặn ấy lại là sức mạnh tiềm tàng của những tuỳ chọn hệ thống động cơ được phát triển bởi BMW. Đúng như tên gọi, Plus Six sở hữu động cơ 6 xi-lanh dung tích 3.0L cho công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Kết hợp với hộp số ZF 8 cấp, chiếc xe thể thao cổ điển này có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong vỏn vẹn 4,2 giây. Chủ nhân của chiếc Plus Six có thể chọn các chế độ lái Sport và Sport Plus để có thêm niềm hứng khởi sau vô-lăng. Trong khi đó, Plus Four là mẫu xe dùng động cơ 4 xi-lanh dung tích 2.0L với công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm.

Nổi bật bên cạnh Á hậu Phương Anh là chiếc Morgan Plus Six được phối hai tông màu tương phản theo phong cách cổ điển. Chiếc xe thể thao hoài cổ nhà Morgan trông bệ vệ với bộ mâm đa chấu kích thước lớn và vòm bánh xe nở rộng.

Để mang đến cảm xúc lái trọn vẹn cho những chiếc Plus Four và Plus Six, Morgan trang bị cho những dòng xe này vô-lăng thể thao và cần số “gật gù” đặc trưng của hãng xe Đức. Ngoài những chi tiết trên, nội thất hai dòng Morgan vẫn toát lên thiết kế truyền thống với đồng hồ dạng analog, nút bấm bằng kim loại, bảng táp-lô ốp gỗ và những phần còn lại được bọc da thật. Có thể nói khoang cabin xe Morgan mang một vẻ đẹp tân cổ giao duyên.

Nội thất xe Morgan kết hợp giữa trí tưởng tượng bay bổng của người thiết kế và sự khéo léo, tỉ mỉ của người nghệ nhân.

Buổi triển lãm xe Morgan do VOV Cars mang đến là một phần trong sự kiện Miss World Vietnam 2022. Trong những ngày tiếp theo, Morgan Motor Việt Nam vẫn tiếp tục có mặt tại Thái Nguyên để đồng hành cùng chương trình biểu diễn thời trang đến từ những nhà thiết kế nổi tiếng và quan trọng hơn là Đêm Chung khảo của Cuộc thi Hoa hậu diễn ra vào ngày 24/4 tới đây. Những chiếc xe Morgan biểu tượng quý tộc của nước Anh sẽ xuất hiện bên thảm đỏ của sự kiện.

VOV Cars là đơn vị giúp mang đến không gian hoài cổ đậm văn hoá Vương Quốc Anh tới sự kiện này và cũng là nhà phân phối độc quyền xe Morgan tại Việt Nam. Những chiếc xe Morgan được nhập khẩu chính hãng về nước bởi Công ty Cổ phần Phức hợp Ô tô DKC. Công ty mẹ Morgan Motor tại Anh cũng đã xác nhận thông tin này trên website toàn cầu.