10 phim được người Việt tìm kiếm: Loạt 'bom tấn' truyền hình đình đám không có tên

10. Em là Niềm Kiêu Hãnh của Anh

Bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn Em là Niềm Kiêu Hãnh của Anh do Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai chính. Nội dung phim ngọt ngào, lãng mạn đúng chất ngôn tình. Đặc biệt ngoại hình nổi bật đẹp như trong truyện bước ra của hai diễn viên hàng đầu showbiz Trung khiến cho tác phẩm càng trở nên nổi tiếng hơn.

9. Nhất Kiến Khuynh Tâm

Một bộ phim ngôn tình nữa của Trung Quốc được truyền thông và công chúng chú ý – Nhất Kiến Khuynh Tâm. Phim có nhiều điểm mới mẻ khi lấy bối cảnh Thượng Hải vào những năm 1926. Dù không sở hữu dàn diễn viên đình đám nhưng độ phủ sóng của tác phẩm là không hề nhỏ. Phim là câu chuyện tình yêu của ba nhân vật do các diễn viên Trương Tịnh Nghi (vai Mộc Uyển Thanh), Trần Tinh Húc (Đàm Huyền Lâm) và Lâm Ngạn Tuấn (Từ Quang Diệu) thể hiện.

8. Vincenzo

Ra mắt vào đầu năm 2021, Vincenzo chính là bộ phim luôn chễm chệ ở top 1 trending nền tảng Netflix Asia. Dù khai thác chủ đề xã hội đen không có nhiều mới mẻ nhưng các hình tượng nhân vật lại được “hắc hóa” đầy kịch tính. Ngoài ra, sự góp mặt của Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin, Ok Taek Yeon cũng là một trong những yếu tố thu hút sự quan tâm của công chúng.

7. Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân

Siêu phẩm "cưới trước yêu sau" thuộc thể loại ngôn tình chinh phục khán giả Việt trong năm nay. Phim được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết ngôn tình ăn khách Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc. Nội dung xoay quanh chuyện tình yêu “trên trời rớt xuống” của Cố Hề Hề (Vương Ngọc Văn) và Doãn Tư Thần (Vương Tử Kỳ).

6. Bí Mật Nơi Góc Tối

Được đánh giá là phim thanh xuân hot nhất 2021, Bí Mật Nơi Góc Tối nhận được lời khen giữa sự nở rộ của các tác phẩm ngôn tình. Phim được chuyển thể từ bộ truyện của Nhĩ Đông Thố Tử, kể về câu chuyện của thiên tài toán học Chu Tư Việt (Trần Tiết Viễn) và cô bé Lọ Lem Đinh Di (Từ Mộng Khiết).

5. Nevertheless

Phim 18+ Nevertheless chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng) do Han So Hee và Song Kang đóng chính. Phim gây sốt từ những tập đầu ra mắt, danh tiếng của dàn diễn viên cũng lên như “diều gặp gió” nhờ hiệu ứng truyền thông. Tuy có rating không mấy khá khẩm tại quê nhà nhưng phim lại hot rần rần trên Netflix, đứng hạng nhất tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Một thời gian, Nevertheless bị chỉ trích vì quá nhiều cảnh ân ái, cổ xúy tình dục không tình yêu.

4. Hạ Tiên Sinh Lưu Luyến Không Quên

Thể loại ngôn tình chiếm lĩnh điện ảnh Trung Quốc trong năm 2021 và không quá bất ngờ khi nhiều bộ phim được tìm kiếm tại Google Việt Nam. Hạ Tiên Sinh Lưu Luyến Không Quên là một trong số đó. Tác phẩm là câu chuyện giữa tổng tài Hạ Kiều Yến (Ngụy Triết Minh thủ vai) của tập đoàn Hạ Thị và nữ bác sĩ tâm lí Tần Dĩ Duyệt (Hồ Ý Hoàn đóng). Vì cùng chăm sóc cậu bé Tiểu Bảo Bảo nên đã kết hôn giả, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Phim nhận được sự yêu thích vì nội dung ngọt ngào, đáng yêu, nhất là diễn xuất tự nhiên của sao nhí Tôn Tư Trình.

3. Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp

Khai thác thế giới eSports (thể thao điện tử), cụ thể là game Liên Minh Huyền Thoại, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp do Hứa Khải và Trình Tiêu thủ vai chính. Đây cũng là bộ phim gây tranh cãi nhất tại Trung khi liên tục bị tố cáo cóp nhặt nội dung, đạo văn, cách khai thác về thế giới game thủ gây khó chịu, khán giả chỉ trích biên kịch lố bịch, không biết gì về esport.

2. True Beauty (Vẻ Đẹp Đích Thực)

Đây là một lựa chọn thích hợp cho những ai ưa thể loại học đường cực sến, đầy chất mơ mộng. Phim chuyển thể từ webtoon đình đám True Beauty, kể về Lim Joo Kyung (Moon Ga Young), một cô gái có bề ngoài không nổi bật nhưng bằng kỹ năng trang điểm đã tự biến mình thành một “nữ thần” trường học. Cô vướng vào mối tình tay ba với hai cậu bạn cùng lớp Lee Su Ho (Cha Eun Woo và Han Seo Jun (Hwang In Yeop) và luôn nơm nớp lo sợ người khác sẽ biết mặt mộc của mình.

1. Trò Chơi Con Mực

Trò chơi con mực đứng hạng 1 bởi đã tạo ra “cơn sốt” trên toàn thế giới năm nay và không có gì lạ khi phim được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam. Với nội dung xoay quanh cuộc tranh giành sống còn của 456 người chơi để giành được 45,6 tỉ Won, họ sẽ phải trải qua loạt thử thách đánh cược bằng tính mạng như đèn xanh – đèn đỏ, tách kẹo đường, kéo co…