10 nam diễn viên Hàn Quốc điển trai nhất hiện nay

Lee Jong Suk giành được vị trí đầu bảng nhờ số phiếu bầu áp đảo (82.124). Lee Jong Suk xuất thân người mẫu, đóng phim từ năm 2005 ở tuổi 16. Anh nổi tiếng qua những bộ phim như “Khu vườn bí mật”, “I Can Hear Your Voice”, “Hai thế giới”, “Khi nàng say giấc”, “Pinocchio”, “Bác sĩ xứ lạ”…