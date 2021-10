Vụ khiếu nại của cựu tử tù Liên Khui Thìn: Tài sản đảm bảo thi hành án bị 'teo tóp'?

TPO - Trong 3 khu đất vàng là tài sản thi hành án vụ Epco-Minh Phụng tại TP Thủ Đức mà Bộ Công an vừa phong toả, khu đất 34.517,8 m2 ở phường An Phú ban đầu có diện tích lớn gấp đôi nhưng đã bị một số cá nhân mua bán trái pháp luật với sự tiếp tay của một số cán bộ biến chất trong thời gian ông Liên Khui Thìn chấp hành án tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Epco – Minh Phụng diễn ra từ ngày 1/12/1999 đến ngày 12/01/2000, ông Liên Khui Thìn đã thành khẩn khai báo về các tài sản của ông trong Công ty Epco và trong các công ty khác do ông góp vốn thành lập, bao gồm các tài sản đã được thế chấp cho các ngân hàng và các tài sản chưa đưa vào thế chấp.

Trong số đó, TAND Tối cao tại TPHCM đã ghi nhận 5 lô đất tại Quận 2 (cũ), nay là TP Thủ Đức (TPHCM) do ông Thìn đầu tư, chưa đưa vào thế chấp ngân hàng. 5 lô đất trên bao gồm 3 ha tại phường Thảo Điền; lô 5,000 m2 tại 151D phường Thảo Điền; lô 6,2 ha tại phường An Phú; lô 5,6 ha tại phường An Lợi Đông và lô 4,137 m2 tại phường Thảo Điền.

Sau khi vụ án khép lại, Công ty Epco không có người đại diện pháp luật. Ông Liên Khui Thìn (giám đốc) và ông Nguyễn Tuấn Phúc (Chủ tịch HĐQT) đều bị bắt giam. Các cổ đông khác không được ủy quyền điều hành, quản lý công ty và thi hành bản án.

Lô đất 6,2 ha tại phường An Phú nằm trong khu đất ông Liên Khui Thìn đầu tư với tổng diện tích 10 ha. Khu đất nằm ở vị trí mặt tiền tuyến đường Lương Định Của và Mai Chí Thọ, có giá chuyển nhượng trên thị trường hiện nay gần 1 tỷ đồng/m2. Ông Thìn đã chi trả bồi thường cho các hộ dân và lập dự án xây dựng khu dân cư từ các năm 1991, 1992.

Dự án đã được UBND huyện Thủ Đức cũ chấp thuận và thực hiện các quyết định pháp lý về thu hồi đất và giao đất cho Công ty Epco (do ông Thìn mượn danh nghĩa Công ty Epco để lập dự án).

Vì diện tích quá lớn, dự án được thực hiện qua 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (quy mô 38.849 m2) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 14/9/1995 (nay là khu dân cư 280 Lương Định Của). Phần diện tích này được thế chấp tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

Diện tích 62.750 m2 (tính tròn 6,2 ha) còn lại do dự kiến thực hiện giai đoạn 2 nên ông Thìn chưa thế chấp cho ngân hàng. Từ khai báo của ông Thìn trước phiên toà, Bản án Hình sự phúc thẩm số 05/HSPT ngày 12/1/2000 đã tuyên “giao cho công ty Epco thu hồi số tiền Liên Khui Thìn đầu tư trên các sở đất quận 2 và quận 9, TPHCM để trả nợ cho ICBV HCMC (chưa đưa vào tài sản thế chấp)”.

Tuy nhiên, sau khi vụ án khép lại, Công ty Epco không có người đại diện pháp luật. Ông Liên Khui Thìn (giám đốc) và ông Nguyễn Tuấn Phúc (Chủ tịch HĐQT) đều bị bắt giam. Các cổ đông khác không được ủy quyền điều hành, quản lý công ty và thi hành bản án.

"Kịch bản" thâu tóm

Ngày 25/3/2002, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam đã bán diện tích đất 38,849 m2 đang thế chấp cho Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận. Diện tích đất còn lại chưa thế chấp (khu 6,2 ha) ở vị trí liền kề lập tức rơi vào tầm ngắm của bà T.N.T, cán bộ Công ty xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận. Một kịch bản tinh vi được dàn dựng hòng thâu tóm phần đất thi hành án nói trên.

Khu đất vàng 3,4 ha hiện nay ở vị trí mặt tiền đường Mai Chí Thọ có giá chuyển nhượng trên thị trường gần 1 tỷ đồng/m2

Bà T.N.T thành lập công ty T.L và cho người nhà là ông T.Đ.H làm Giám đốc (bà T.N.T làm Phó giám đốc) rồi sử dụng công ty T.L để mua khu đất trên.

Bà T.N.T đã cùng Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự TPHCM Bùi Liên Hiệp (người được giao trách nhiệm giám sát việc thi hành án lô đất 38,849 m2 và nắm rất rõ nguồn gốc của khu đất 6,2 ha) tìm những người đã bàn giao đất và nhận tiền đền bù của ông Liên Khui Thìn từ 10 năm trước. Và, đã có 5 người đã đứng ra xin nhận lại quyền sử dụng đất với tổng diện tích 30,028 m2 (lô đất 3 ha).

Bà T.N.T, ông T.Đ.H cùng một số cá nhân đã “mua” 30,028 m2 với giá 650.000 đồng/m2, sau đó chuyển nhượng cho Công ty T.L. Chấp hành viên Bùi Liên Hiệp đã lập danh sách và thu của 5 người "bán đất" 40.000 đồng/m2 để nộp vào Quỹ thi hành án. Tổng số tiền ông Hiệp đã thu là 1,2 tỷ đồng.

Từ đó, ông Bùi Liên Hiệp đã đề xuất và được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM Lương Vĩnh Phúc ký các văn bản đề nghị UBND phường An Phú và UBND Quận 2 hợp thức hóa cho các giao dịch nói trên. Đến khi mọi việc bị phanh phui thì 30,028 m2 (3ha) đất "vàng" đã rơi vào tay nhóm lợi ích. Tài sản thi hành án cho nhà nước chỉ còn 34.517,8 m2.

Hành vi vi phạm pháp luật của nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự TPHCM Lương Vĩnh Phúc và nguyên Chấp hành viên Bùi Liên Hiệp đã bị khởi tố và xử lý hình sự.

Ngày 25/1/2007, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 538/VPCP-V.1 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo thi hành án phần tài sản vụ án Epco – Minh Phụng chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng lô đất 3 ha đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo pháp luật.

Tuy nhiên, kẻ chủ mưu và những người có vai trò tích cực trong việc "thâu tóm" 3 ha đất thi hành án như T.N.T, T.Đ.H, và một số cá nhân, trong đó có 5 người bán đất đến nay vẫn chưa bị xem xét trách nhiệm.

Vừa qua, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P10 về “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại công ty TNHH EPCO (TPHCM) và một số đơn vị có liên quan.