Ủy ban kiểm tra TƯ yêu cầu Hải quan báo cáo số liệu gần 10 năm về xe nhập khẩu biếu tặng

TPO - Ủy ban kiểm tra Trung ương vừa yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan báo cáo tình hình nhập khẩu ô tô diện quà biếu tặng từ năm 2012 đến 31/5/2022. Trong đó, Hải quan phải làm rõ việc chênh lệch giá giữa xe nhập biếu tặng với xe nhập kinh doanh thương mại, lý do chênh lệch.

Năm 2021 có hơn 100 xe Mercedes Benz AMG G63 về Việt Nam diện quà biếu tặng

Ngày 17/6, theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu 6 cục Hải quan gồm: Hà Nội, Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa–Vũng Tàu, Đà Nẵng và Quảng Ninh thống kê so sánh giá xe ô tô nhập khẩu dưới 9 chỗ ngồi loại hình quà biếu tặng với xe nhập kinh doanh thương mại từ năm 2012 đến 31/5/2022. Các cục phải nêu rõ chủng loại xe, giá khai báo của doanh nghiệp/cá nhân nhập, giá do Hải quan xác định, chênh lệch giá xác định của Hải quan đối với xe thương mại và xe biếu tặng, lý do.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, việc thống kê này nhằm để Tổng cục Hải quan có số liệu báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban kiểm tra Trung ương về tình hình nhập khẩu ô tô biếu tặng sau khi báo đăng tải loạt bài liên quan.

Cụ thể, ngày 24/5, báo Tiền Phong khởi đăng loạt bài Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng. Loạt bài phản ánh, dịch COVID-19 hoành hành hơn 2 năm qua khiến hàng loạt doanh nghiệp phá sản, khó khăn. Lạ thay, mỗi năm vẫn có khoảng 1 nghìn doanh nghiệp, cá nhân ở Việt Nam được đối tác nước ngoài tặng siêu xe trị giá từ vài tỷ tới hàng chục tỷ đồng. Đáng nói, có những cụ già 60-70 tuổi hay thanh niên hộ nghèo cũng được biếu tặng siêu xe.

Ngay sau khi Tiền Phong đăng tải, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Công an, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương, kiểm tra, xác minh thông tin báo nêu. Trường hợp phát hiện vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Hải quan khẩn trương chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra nội dung phản ánh tại bài viết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện có sai phạm, đồng thời báo cáo kết quả về Bộ Tài chính chậm nhất trước ngày 2/6.

Sau đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu tất cả các cục rà soát hoạt động cấp phép nhập khẩu, thu thuế ô tô biếu tặng từ năm 2016 đến hết tháng 5/2022. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng-kinh tế-buôn lậu (C03) - Bộ Công an cũng đã làm việc với Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan liên quan về vấn đề này.

Theo nguồn tin của PV, hiện Tổng cục Hải quan đã có kết luận thanh tra nội bộ tại các cục chuyên cấp phép, làm thủ tục nhập khẩu xe biếu tặng như: Hà Nam Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM... Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho rằng, đây là cuộc thanh tra nội bộ nên chưa thể cung cấp cho PV Tiền Phong; cũng như chưa thể trả lời các nội dung chúng tôi đã hỏi cách đây cả tháng (trước đó hứa trả lời trong nửa ngày).

Đáng chú ý, trong báo cáo mới nhất gửi Tổng cục Hải quan ngày 30/5, Cục phó Hải quan Hà Nội Nguyễn Trường Giang cho biết, có 3 ô tô Mercedes Benz AMG G63, sản xuất năm 2021, được làm thủ tục nhập khẩu diện quà biếu tặng về qua Chi cục Hải quan Gia Thụy (thuộc cục này), sau khi rà soát, kiểm tra hồ sơ đã bị ấn định, truy thu hơn 1,6 tỷ đồng tiền thuế.

Trong số này có chiếc G63 được Cty CP HC Auto (chủ showroom HC Auto ở 281 Khuất Duy Tiến, Hà Nội) bị ấn định, truy thu 867 triệu đồng.

Trước đó, theo điều tra của Tiền Phong, tháng 8/2021, doanh nghiệp trên làm thủ tục thông quan xe G63 tại cảng Gia Thụy (Long Biên) với giá khai báo 108.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng). Để thông quan, xe này phải đóng khoảng 1,2 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu; 3,2 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt và 689 triệu đồng thuế VAT. Tổng giá trị sau thuế 7,52 tỷ đồng.

Khi đến HC Auto hỏi mua, nhân viên tại đây cho chúng tôi biết Mercedes-Benz AMG G63 đang được rao bán với giá 13-14 tỷ đồng (thời điểm đó).

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ước tính năm 2021 có hơn 100 xe Mercedes Benz AMG G63 về Việt Nam diện quà biếu tặng. Đa phần xe nhập giá khai báo 108.000 USD (tương đương 2,47 tỷ đồng).