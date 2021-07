Top 3 HHVN 1990: Diệu Hoa lập kỷ lục Guiness Việt Nam, hai Á hậu có cuộc sống bí ẩn

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa

Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội. Cô đăng quang cuộc thi hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 2 năm 1990 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hiện nay). Khi đăng quang cô đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa.

Sau khi đăng quang, Diệu Hoa tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Cô từng chia sẻ: “Khi đăng quang, tôi đang học năm 4 của Đại học Ngoại ngữ, việc học rất quan trọng nên tôi quyết định bằng mọi giá phải tiếp tục học và tốt nghiệp đại học này”.

Quyết tâm theo đuổi tri thức, Diệu Hoa đã có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) ở Thái Lan. Cô thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái. Năm 2006, cô được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách "hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất".

Hoa hậu Diệu Hoa bên ông xã người Ấn Độ.

Thời điểm đăng quang, Diệu Hoa được rất nhiều người hâm mộ, trong đó có một người đàn ông Ấn Độ sau này đã trở thành bạn đời của chị. Hai người đã có với nhau ba người con: con gái cả Nguyễn Diệu My (sinh năm 1997), con gái thứ Nguyễn Diệu Ly (sinh năm 1998), con trai út Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 2000).

Cuộc sống viên mãn và vô cùng hạnh phúc của Hoa hậu Diệu Hoa trở thành niềm ngưỡng mộ của công chúng. Sau nhiều năm kết hôn, vợ chồng chị vẫn dành cho nhau những tình cảm chân thành và nồng nhiệt.

Tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa.

Diệu Hoa luôn biết cân bằng giữa cuộc sống và sự nghiệp. Năm 2008, Diệu Hoa tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs World) và lọt vào top 5 người đẹp nhất. Hiện nay cô đang làm Giám đốc kinh doanh tại công ty Ceres Commodities Pvt Ltd của Thái Lan.

Á hậu Trần Vân Anh

Tại cuộc thi HHVN 1990, Trần Vân Anh đến từ TP. HCM từng gây "choáng" với chiều cao 1m70, số đo hình thể đáng mơ ước: 90 - 60 – 90, được đánh giá là đạt chuẩn quốc tế. Tại thời điểm đó, cô là ứng viên nặng ký cho chiếc vương miện danh giá.

Còn nhớ năm đó, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng là một thành viên ban giám khảo, khi nhìn thấy Trần Vân Anh ông chỉ thốt lên 2 chữ "Đẹp quá!" khi nhận xét về cô.

Thế nhưng với phần trả lời ứng xử rất trôi chảy, thông minh, được cả hội trường vỗ tay không ngớt, cô gái Hà Nội Nguyễn Diệu Hoa đã lên ngôi Hoa hậu. Trần Vân Anh chỉ đoạt Á hậu 1.

Á hậu Trần Vân Anh sở hữu sắc vóc nóng bỏng tại thời điểm dự thi HHVN 1990.

Á hậu Trần Vân Anh sinh năm 1970. Trước đó, cô từng làm công việc tiếp viên hàng không. Sau khi được nhiều người biết đến từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1990, những tưởng mỹ nhân đến từ TPHCM sẽ trở thành một người mẫu sáng giá của làng giải trí.

Thế nhưng từ khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 đến nay, Trần Vân Anh dường như không có duyên với showbiz.

Bức ảnh hiếm hoi của Á hậu Trần Vân Anh.

Sau bao nhiêu năm, Á hậu Trần Vân Anh vẫn giữ cho mình một cuộc sống kín tiếng.

Á hậu Trần Thu Hằng

Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1990, Á hậu Trần Thu Hằng cũng từng gây xôn xao và được đặt lên bàn cân về nhan sắc với Hoa hậu Diệu Hoa. Trong khi Hoa hậu Diệu Hoa thời điểm đăng quang chỉ cao 1m58 thì Á hậu 2 Trần Thu Hằng cao 1m60 và đặc biệt nổi bật với vẻ "thắt đáy lưng ong" cùng vòng eo 58 cm.

Thời điểm dự thi Hoa hậu năm 1990, Trần Thu Hằng có lợi thế của một diễn viên múa. Với ngoại hình cân đối, uyển chuyển, gương mặt ưa nhìn, sáng sân khấu...cô đã ghi dấu ấn đẹp với công chúng.

Sau cuộc thi Hoa hậu năm 1990, có thông tin Á hậu Trần Thu Hằng đã "theo chồng về dinh", trở thành con dâu một chủ hiệu may ở Hà Nội. Đây là hiệu may khá nổi tiếng chuyên may âu phục đặc biệt là veston. Tuy nhiên sau đó không có thêm nhiều thông tin về cô.

Từ khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 đến nay, gần như Á hậu Trần Thu Hằng đã "đoạt tuyệt" với showbiz. Để tìm được một bức ảnh của cô kể từ năm 1990 đến nay là một điều khó khăn, chính vì thế công chúng vẫn rất tò mò về cuộc sống hiện nay của Trần Thu Hằng.