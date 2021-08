Top 13 sao Hàn có mức cát-xê quảng cáo 'khủng' nhất: Song Hye Kyo chỉ đứng hạng 12

Mỹ nam Jung Hae In lọt top 10 với 600 triệu won/1 quảng cáo, thu nhập một năm của anh là 5,6 tỷ won. Hae In hiện là một trong những nam chính được săn đón hàng đầu làng giải trí xứ Hàn. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều bộ phim như: Reply 1988, Khi Nàng Say Giấc, Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi,…