Thêm 1 loại vắc xin phòng COVID-19 được phê duyệt tại Việt Nam

TPO - Ngày 10/11 Bộ Y tế đã phê duyệt vắc xin Covaxin do Công ty Bharat Biotech International Limited (Ấn Độ) sản xuất. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã ban hành sử dụng khẩn cấp (EUL) đối với vắc xin Covaxin (do Bharat Biotech - Ấn Độ phát triển), bổ sung vào danh mục vắc xin ngày càng tăng được WHO xác nhận để phòng ngừa COVID-19 do SARS-CoV- 2.