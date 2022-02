Thắng ‘Lối về miền hoa’ chia sẻ những góc khuất về nhân vật bị ghét nhất phim

Vào vai kẻ sở khanh, đểu cáng trong bộ phim “Lối về miền hoa”, diễn viên Huy Bách gặp khá nhiều tình huống oái oăm. Thậm chí, có khán giả quá khích còn nhắn tin doạ đánh hay viết tâm thư gửi tới đài truyền hình. Cùng theo dõi cuộc trò chuyện của PV Tiền Phong với diễn viên Huy Bách dưới đây:

Từ một nhân vật hào hiệp, thấy việc bất bình không làm ngơ ở “Tìm lại mùa hoa”, lại trở thành kẻ đểu cáng, sở khanh trong “Lối về miền hoa”, cảm xúc của anh như thế nào?

Thật ra thì vai diễn nào mình cũng phải nỗ lực hoàn thành tốt nhất để đóng góp vào thành công chung của bộ phim. Với Huy Bách, cứ nhận được vai là cảm xúc vui mừng hạnh phúc rồi đã, còn vai hào hiệp hay đểu cáng, sở khanh cũng đều là cơ hội nhưng cũng đồng thời là thách thức của mình.

Huy Bách gần như chiếm sóng những tập đầu tiên "Lối về miền hoa" xoay quanh chuyện tình yêu với nhân vật Thanh (Anh Đào)

Với nhân vật Thắng, nói bức xúc có bức xúc nhưng một số khán giả cho rằng, Thắng cũng mang lại sự hài hước, sảng khoái cho bộ phim! Anh nghĩ sao về nhận xét này?

Tôi nghĩ là đúng, vì thật sự là khán giả cũng mong chờ sự trả giá của những kẻ như Thắng. Khi Thắng nhận được những bài học từ Thanh, Lợi, Linh hay Bão đều khiến khán giả hả hê và thoải mái. Ngoài ra, tôi tin chắc rằng khán giả cũng đã từng gặp hoặc được đọc, biết về những người giống như Thắng ở trên mạng xã hội, ngoài đời nên khi thấy Thắng được tái hiện trên màn ảnh thì họ thấy giống một loại người điển hình hiếm nhưng không phải không có, điều đó khiến họ thấy hài hước và sảng khoái.

Phẫn nộ trước nhân vật Thắng, khán giả gửi đơn tố cáo tới đài truyền hình.

Bên cạnh đó, cũng có khán giả dành tình cảm yêu mến cho Huy Bách ở ngoài đời.

Thắng có lẽ là nhân vật bị ghét nhất nhưng cũng “khổ sở” nhất khi liên tục bị đấm, đá, tát… và những phân cảnh khó đỡ, nguy hiểm. Anh ấn tượng nhất với cảnh quay nào?

Đó là cảnh tôi chạy xe máy trên đê sau đó xe ô tô của Lợi, Linh, Bão đi phía sau bấm còi và Thắng ngã ra đường. Trước khi quay cảnh này, đạo diễn Vũ Minh Trí đã dặn tôi là phải tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên, cảnh đó chúng tôi phải quay 3 lần để lấy các góc máy khác nhau. Hai lần quay đầu rất an toàn, nhưng đến lần thứ 3 tôi ngã là bị động chứ không phải chủ động nữa.

Do vậy, khuỷu tay tiếp đất, đứt quai đồng hồ, đầu cách bánh xe khoảng 20cm, cả đoàn ai cũng lo lắng, rất may là tôi vẫn an toàn. Ở cảnh quay đó, tôi thấy Trọng Lân lái xe mà mặt còn tái đi vì sợ.

Phân cảnh mạo hiểm của Huy Bách trong tập 5 "Lối về miền hoa".

Lần đầu vào vai sở khanh lại gây ấn tượng đặc biệt như vậy, anh có sợ bị đóng đinh với dạng nhân vật này?

Thật ra tôi rất thích được thể hiện đa dạng các màu sắc của các dạng nhân vật khác nhau, nhưng nếu đóng đinh tôi vào dạng nhân vật này tôi vẫn đón nhận. Chỉ có điều, tôi mong các đạo diễn cho tôi thử sức cả với những dạng vai khác, biết đâu tôi còn mạnh hơn ở các màu sắc khác thì sao (Cười)

Thắng là nhân vật đa nhân cách và có nhiều tình tiết gây bức xúc cho người xem như: bắt cá hai tay, chia tay đòi quà...

Nhân vật Thắng tái hiện thực tế đời sống của một số chàng trai như: chia tay đòi quà, bắt cá hai tay, thực dụng, lợi dụng, keo kiệt… Nhưng một số người cho rằng, nhân vật này đang bị cường điệu quá mức để tạo drama cho bộ phim. Bản thân anh từ khi đọc kịch bản cho tới khi ra trường quay và đến lúc bộ phim lên sóng chắc chắn sẽ có cảm nhận rõ ràng nhất về nhân vật, anh đánh giá thế nào về Thắng?

Đúng là không khó để bắt gặp "Thắng" ở cuộc sống hằng ngày và nếu bắt gặp Thắng như vậy thì sao có thể coi là đang bị cường điệu quá mức được chứ? Khi đọc kịch bản thì tôi cảm nhận Thắng là một con người khá phức tạp, đối với từng nhân vật khác nhau trong phim thì Thắng lại có cách nói chuyện khác nhau. Nói ngắn gọn: Thắng là người nhiều mặt mà mỗi mặt lại phải một kiểu thể hiện ...

Anh có thể tiết lộ một chút về kết cục của nhân vật Thắng không?

Nếu mình nói Thắng có một cái kết hạnh phúc tốt đẹp thì có ai tin không ạ? Vì vậy, mọi người hãy cứ theo dõi tình tiết của bộ phim và cảm nhận nhé!

Quay phim trong điều kiện dịch bệnh, anh cùng e-kip gặp những khó khăn gì?

Quay phim trong điều kiện dịch bệnh thì cả đoàn đều phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ. Đi đến đâu cũng phải make up nhưng di chuyển lại đeo khẩu trang và khi ra bối cảnh khác lại phải make up lại từ đầu. Đó là khó khăn của diễn viên còn những khó khăn của họa sĩ khi liên hệ bối cảnh, tổ chức sản xuất đặt cơm cho đoàn cũng rất vất vả… Ở hậu trường thì còn nhiều tình huống khó khăn mà không thể kể hết được.

Bị ghét cũng là một thành công của nhân vật Thắng.

Qua các vai diễn của Huy Bách, khán giả nhận xét anh khá đa chiều với các dạng nhân vật khác nhau. Vậy, sau “Lối về miền hoa”, anh mong muốn nhận một nhân vật như thế nào?

Trước hết, Huy Bách muốn gửi lời cảm ơn khán giả đã dành tình cảm cho mình. Còn sau “Lối về miền hoa” thì mong muốn của mình đơn giản là có vai diễn thôi. Dù là bất cứ vai diễn nào với dạng nhân vật nào, Huy Bách cũng sẽ cố gắng hết sức để khán giả yêu mến và dành tình cảm cho mình nhiều hơn nữa. Hiện tại, Huy Bách cùng e-kip rất vui khi đón nhận sự yêu mến và theo dõi của khán giả dành cho bộ phim “Lối về miền hoa”. Hi vọng, đó sẽ là những giờ phút thư giãn, thoải mái cho mọi người sau giờ làm việc căng thẳng.

Cảm ơn diễn viên Huy Bách về cuộc trò chuyện này!