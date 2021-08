Tạo hình dàn diễn viên 'Thiên long bát bộ' 2021 gây tranh cãi

Dương Hựu Ninh vào vai Kiều Phong. Nam diễn viên sinh năm 1982, là ngôi sao nổi tiếng của Đài Loan. Anh được biết đến qua các bộ phim đình đám như: Kiến quân đại nghiệp, Truy lùng quái yêu, Phi vụ cuối cùng,…Với tạo hình mới, Dương Hựu Ninh được nhận xét là hơi non so với nhân vật và thiếu đi sự gai góc, phong trần của nhân vật Kiều Phong. Trước anh, sự thành công của Kiều Phong phiên bản do Huỳnh Nhật Hoa (1997) và Hồ Quân (2003) thủ vai là những cái bóng quá lớn để hậu bối có thể vượt qua.