Sơn bạch tuộc của 'Bão ngầm' ngoài đời

Giống như nhiều đứa trẻ tuổi teen khác, Lý Anh Tuấn khi còn mười mấy tuổi đã trải qua thời kỳ nổi loạn khiến bố mẹ đau đầu nhức óc. Học lớp 6, anh đã để đầu cua “mặc quần ga áo hộp”, đi lại khệnh khạng như một “đầu gấu” trong trường học. Cùng tần số dễ bắt sóng, những “chiến hữu” bên cạnh anh cũng đều sở hữu bảng thành tích bất hảo không kém.

"Sơn bạch tuộc" từng có quá khứ nổi loạn.

“Hồi đó ngổ ngáo lắm, động chút là đánh nhau. Bạn bè rủ rê làm điều xấu đều đi theo, không phân biệt được. Chuyện vào đồn Công an cũng đã từng có. Về chi tiết của vụ việc đó tôi thực tình cũng không nhớ, chỉ nhớ là đã cùng một nhóm bạn đi làm những việc xấu và phạm pháp. Trước đó, đã từng bị nhắc nhở và vẫn đang trong thời gian “cảnh cáo” nên lần tái phạm sau lớn hơn lần trước, do vậy đã bị chuyển lên Công an quận giải quyết. Hồ sơ phạm tội lúc đó cũng đã được lập và tôi chỉ nhớ là nếu năm đó đủ tuổi là tôi đã có thể phải đi trại cải tạo - giáo dưỡng". Anh chia sẻ.

Thế nhưng vượt qua giai đoạn dở dở ương ương, Lý Anh Tuấn trưởng thành lại có tính cách điềm đạm, thậm chí hơi lạnh. “Tất cả là nhờ tình thương vô bờ của mẹ tôi. Mẹ luôn nhẹ nhàng, dịu dàng với tôi. Mẹ nói dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn là con của mẹ. Bố mẹ đã đặt rất nhiều hy vọng vào tôi, làm việc vất vả để nuôi tôi khôn lớn. Tôi không thể làm mẹ buồn thêm nữa. Thế là tôi quay trở lại được. Từ đó, tôi trở nên điềm đạm, không hành động thiếu suy nghĩ nữa”. Anh kể.

Vì biểu cảm lạnh lùng Lý Anh Tuấn hay được giao vai phản diện.

Ngã rẽ cuộc đời được quyết định khi Lý Anh Tuấn quyết định dấn thân vào con đường làm người mẫu. Sau khi đoạt giải bạc Siêu mẫu toàn quốc năm 2003, anh bắt đầu lấn sân sang điện ảnh.

Tuy nhiên, nhiều vai diễn được coi như sinh ra dành cho anh lại không thể được thực hiện như: vai Bạc Kỳ Sinh trong “Chuyện tình kể trong đêm mưa” của Ngô Quang Hải, hay “Chiến dịch trái tim bên phải” và kể cả “Chuyện của Pao”. Điều này cũng nhiều lần khiến anh hụt hẫng và thất vọng.

Mãi tới khi đảm nhận vai Giám đốc Đăng Dương trong “Cô gái xấu xí” - một kẻ thủ đoạn, luôn tìm những kẽ hở để cạnh tranh với An Đông (Chi Bảo), Lý Anh Tuấn mới thực sự ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Khuôn mặt lạnh, cái nhìn như xoáy vào nội tâm người đối diện khiến Lý Anh Tuấn nhanh chóng được chào đón cho các vai phản diện. Song nét biểu cảm trên gương mặt anh lại khiến một số đạo diễn muốn mạo hiểm.

Anh cũng nhiều lần được các đạo diễn tin tưởng giao các vai nam chính.

"Được một người quen giới thiệu đến thử vai phản diện Huỳnh Công Tấn trong phim “Anh hùng Nguyễn Trung Trực”, tôi mang tâm lý của người hợp với vai ác đến đoàn phim. Thế nhưng nhìn thấy tôi, đạo diễn lại có một quyết định làm tôi chưng hửng là đề nghị tôi đóng thử vài phân cảnh của vai Nguyễn Trung Trực. Tôi làm theo lời ông và sau đó được ông giao cho vai lớn này", Lý Anh Tuấn kể về cơ duyên để anh “tẩy trắng” mình trên màn ảnh sau khi được giao vai anh hùng Nguyễn Trung Trực.

Sau đó nữa, Lý Anh Tuấn được mời vào vai tình báo cách mạng trong “Vết dầu loang”. Nam người mẫu được giao vai Nguyễn Việt Thắng với bí danh T10 là một sĩ quan công an nhân dân Việt Nam được đào tạo nghiệp vụ an ninh tình báo ngay từ khi còn nhỏ. Anh được tổ chức bí mật cài vào tổ chức phản động ngay khi chuyên án Vết dầu loang - N89 hình thành. Với tài trí của mình cùng sự chỉ đạo kịp thời của ban chuyên án, anh đã vô hiệu hóa thành công nhiều âm mưu phá hoại.

Sơn bạch tuộc mưu mô, máu lạnh của "Bão ngầm".

Dù đóng nhiều phim nhưng Lý Anh Tuấn khẳng định, anh không bằng mọi giá kiếm sống bằng nghề: “Tôi không bao giờ diễn ở bar, ở sàn nhảy... Tôi chỉ diễn ở những chương trình lớn như Đẹp show Fashion, Fashion Week, Vietnam Collection. Mà những chương trình loại này thì một năm chỉ có vài lần nên tất nhiên thu nhập từ nghề người mẫu của tôi chẳng đáng bao nhiêu.

Với phim ảnh, sau khi đã đọc kịch bản, thấy ưng vai diễn thì tôi mới nhận chứ không nhận lời theo kiểu liều, cứ thấy cát-xê cao là đồng ý ngay dù chưa biết vai diễn của mình thế nào”.

Thu nhập chính của Lý Anh Tuấn là nhờ vào việc kinh doanh, tuy quy mô nhỏ nhưng thu nhập ổn định, đủ cho anh trang trải cuộc sống. Vợ anh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chỉ là một công chức bình thường.

Sơn bạch tuộc được đánh giá là vai diễn thành công của Lý Anh Tuấn.

“Nếu so vẻ ngoài của cô ấy với những bạn diễn của tôi, thì có lẽ, với cái nhìn của người ngoài, cô ấy không xinh đẹp bằng họ, nhưng với tôi, cô ấy là người đẹp nhất, quan trọng nhất. Cô ấy có nhiều điểm đặc biệt mà các cô gái khác không có. Cô ấy đặc biệt dịu dàng, biết vun vén cho gia đình, đảm đang việc nhà và chăm con rất giỏi. Dù ở ngoài, tôi có bị áp lực thế nào thì khi về đến về nhà, nhìn thấy cô ấy và con gái, tôi lại cảm thấy rất dễ chịu”, Sơn bạch tuộc chia sẻ.