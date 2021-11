Quảng Trị bùng phát dịch tả lợn châu Phi

Ngày 10/11, ông Đào Văn An-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị cho hay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang tái bùng phát ở nhiều xã thuộc các huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh và thị xã Quảng Trị. Hiện dịch đang có chiều hướng lây lan rộng ra nhiều địa phương khác trong tỉnh.

“Dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng lây lan rộng là do chưa có vắc xin đặc trị, người dân chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ nên chưa đảm bảo an toàn sinh học. Ngoài ra người chăn nuôi còn mua con giống không rõ nguồn gốc. Trước tình hình này, ngành Thú y tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, người chăn nuôi mua lợn giống nên có nguồn gốc rõ ràng và cần có xét nghiệm âm tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi; thường xuyên tiêu độc, khử trùng địa điểm chăn nuôi từ 2-3 lần mỗi tuần. Đối với vùng đã có dịch người dân không được giết mổ, mua bán và vận chuyển lợn đi nơi khác”, ông An nói.

Từ đầu tháng 11/2021 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan khiến nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị phải công bố dịch. Cụ thể UBND huyện Triệu Phong đã công bố dịch tả lợn châu Phi tại 3 xã Triệu Thành, Triệu Thượng, Triệu Sơn. Ở các xã này, thời gian qua người chăn nuôi đã buộc phải tiêu hủy hàng trăm con lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi.

UBND huyện Cam Lộ cũng đã công bố dịch tả lợn châu Phi tại 4 xã Thanh An, Cam Thủy, Cam Hiếu, Cam Thành sau khi phát hiện dịch này xuất hiện trên tổng đàn lợn 20 con của các hộ dân.

Hiện chính quyền các địa phương có dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh Quảng Trị đã và đang khẩn trương rà soát đàn lợn, tổ chức tiêu độc, khử trùng ở những điểm có dịch; hướng dẫn cho người dân biện pháp phòng, chống dịch để nhận biết triệu chứng bệnh; theo dõi tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời, không để bùng phát và lây lan trên diện rộng, đặc biệt khi chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán.