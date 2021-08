PSG hét giá 220 triệu euro cho Mbappe với Real, có 'mất cả chì lẫn chài'?

Real Madrid đưa ra mức giá 160 triệu euro để đưa Mbappe về Santiago Bernabeu ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tuy nhiên, PSG cho rằng mức giá này là không thể chấp nhận được.

"Real Madrid đã thiếu tôn trọng và đưa ra mức giá không thể chấp nhận được. Chúng tôi không chấp nhận mức giá 160 triệu euro. Mbappe chỉ ra đi nếu có đội bóng nào đáp ứng được điều kiện của chúng tôi", giám đốc thể thao PSG cho biết. Đại diện PSG cũng nói thêm rằng họ sẽ không để Mbappe ra đi nếu không nhận được số tiền ít nhất là ngang bằng con số mà họ đã chi để mua cầu thủ này vào năm 2017.

Mới đây, theo thông tin từ Le Parisien, PSG muốn Real Madrid trả 220 triệu euro cho ngôi sao người Pháp. Năm 2017, PSG đã chi ra 145 triệu euro để mua Mbappe từ AS Monaco. Đội bóng thủ đô nước Pháp phải trả thêm AS Monaco 35 triệu nếu gia hạn hoặc bán Mbappe. Số tiền 220 triệu euro cao hơn 40 triệu euro so với tổng số tiền mà PSG đã chi ra để sở hữu Mbappe.

Mức giá 220 triệu euro chỉ thấp hơn 2 triệu so với bản hợp đồng kỷ lục thế giới khi Neymar chuyển đến PSG từ Barcelona. Real Madrid rất khó chấp nhận đề nghị này cho một cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng và có ý muốn về chơi bóng cho đội chủ sân Bernabeu. Họ hoàn toàn có thể chờ đợi thêm một năm để có được sự phục vụ của ngôi sao người Pháp theo dạng chuyển nhượng tự do.

PSG khẳng định cũng không tìm cách giữ Mbappe bằng mọi giá. Nếu PSG có thể bán Mbappe với mức giá 220 triệu euro thì đây thực sự là một 'vụ nổ' của bóng đá thế giới.