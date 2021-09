Phát hoảng với những lần sao Hoa ngữ giảm cân, gầy như bộ xương di động

Cân nặng là vấn đề luôn được các ngôi sao Hoa ngữ đặc biệt quan tâm với mong muốn xuất hiện thật đẹp mắt trước công chúng. Chính vì điều này mà không ít người nổi tiếng cố gắng ép cân theo phương pháp “kinh dị”, chạy theo mốt “mình hạc xương mai” khiến người hâm mộ bao phen hết hồn.

Trịnh Sảng

Trịnh Sảng nhiều lần bị la ó khi để cơ thể gầy sọp, thiếu sức sống. Thời gian ban đầu, cô là người có da có thịt, ngoại hình xinh xắn nhưng sau khi gặp bất ổn về tâm lý, nữ diễn viên Yêu em từ cái nhìn đầu tiên sụt ký nghiêm trọng khiến nhiều fan lo lắng.

Tại các sự kiện, cô thường xuất hiện với gương mặt nhọn hoắt, thân hình mỏng manh lá lúa, tay chân khẳng khiu trơ đầu gối củ lạc. Trước loạt chỉ trích, nữ diễn viên từng cho biết, cô không ăn uống được và quyết giảm cân vì muốn lên hình đẹp hơn.

Ngô Cẩn Ngôn

Sao nữ Diên Hy Công Lược từng gây ám ảnh vì vẻ ngoài tiều tụy không khác gì bộ xương di động. Theo QQ, vì lịch trình quay phim dày đặc nên trong thời gian đó Ngô Cẩn Ngôn mất cảm giác ăn ngon đã sút cân khá nhiều. Khi xuất hiện ở sân bay trước giờ tới Paris (Pháp), vóc dáng của cô làm các phóng viên ngỡ ngàng vì gầy gò xanh xao, vùng cổ gầy trơ xương.

Trương Dư Hi

Một sao nữ nổi tiếng với thân hình mảnh mai là Trương Dư Hi. Cô cao 1m68 nhưng có thời điểm chỉ nặng 39kg. Trương Dư Hi gây sốc khi tiết lộ đã giảm 11kg sau 7 ngày ăn kiêng. Cô ăn cháo vào hai bữa sáng, trưa và không ăn tối.

Huỳnh Hiểu Minh

Cuối năm 2020, Huỳnh Hiểu Minh làm người hâm mộ khó nhận ra vì thân hình gầy gò, gương mặt hốc hác, già trước tuổi. Để chuẩn bị cho vai diễn mới trong bộ phim The man with the Wig, ông xã Angela Baby giảm cấp tốc 15 kg bằng cách tập luyện vất vả và ăn kiêng nghiêm ngặt.

"Toàn bộ số cân tôi giảm được đều nhờ phương pháp nhịn ăn. Sút cân quá nhiều trong thời gian ngắn, tôi đã bị suy dinh dưỡng. Tim tôi gần như không thể chịu được sự thay đổi này”, nam diễn viên chia sẻ.

La Vân Hi

Vài ngày trước đó, những hình ảnh La Vân Hi phải ngồi xe lăn, gương mặt gầy rộc, má hóp lại, đôi chân tong teo phải bó bột một bên khiến fan của anh vô cùng lo lắng. Nhiều người không thể nhận ra mỹ nam Bên nhau trọn đời trước hình ảnh tiều tụy, đáng báo động này. Tình trạng sức khỏe của nam diễn viên giảm sút trong một năm trở lại đây vì giảm cân quá đà.

Angela Baby

Không chỉ ông xã Huỳnh Hiểu Minh mà cả Angela Baby cũng nhiều lần bị la ó vì thân hình quá gầy gò. Tại một sự kiện nhãn hàng vào tối 8/9, cô xuất hiện thanh lịch, ngọt ngào nhưng lại để lộ thân hình gầy trơ xương, đôi tay khẳng khiu đáng lo ngại. Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng và khuyên bà mẹ một con nên tẩm bổ nhiều hơn để tăng cân vì cô đẹp hơn khi "có da có thịt".