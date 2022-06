Phát hiện ra các biến thể phụ mới 'trốn' được kháng thể của người đã từng bị nhiễm Omicron

Các nhà sản xuất vắc xin COVID-19 đang chạy đua trong việc sản xuất vắc xin đặc hiệu với các biến thể phụ BA.4 và BA.5

Tuy nhiên, vắc xin COVID-19 vẫn được hy vọng cung cấp những bảo vệ cần thiết để chống lại việc bị mắc bệnh nặng và các nhà sản xuất vắc xin vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để sáng chế loại vắc xin hiệu quả với các biến thể phụ mới.

Theo một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí y học uy tín của Anh New England Journal of Medicine ngày 22/6, hàm lượng các kháng thể trung hòa ở những người đã từng mắc COVID-19 hoặc tiêm vắc xin đầy đủ thấp hơn nhiều lần để chống lại biến thể phụ BA.4 và BA.5 so với chủng virus gốc.

Tiến sỹ Dan Barouch, tác giả của bài nghiên cứu này và là giám đốc Trung tâm nghiên cứu virus và vắc xin của Israel tại Boston, Mỹ cho biết, họ đã quan sát thấy kháng thể trung hòa giảm đi 3 lần ở những người mắc biến thể BA.4 và BA.5 so với biến thể BA.1 và BA.2.

Ông nói: “ Dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng, các biến thể mới của Omicron có thể làm tăng số ca lây nhiễm như các biến thể phụ BA.1 và BA.2. Tuy nhiên, sự miễn dịch của vắc xin vẫn có thể cung cấp sự bảo vệ cần thiết để không mắc bệnh nghiêm trọng khi nhiễm biến thể phụ BA.4 và BA.5”.

Các biến thể phụ BA.4 và BA.5 có thể trốn tránh được kháng thể từ máu và từ những người đã tiêm chủng đầy đủ và tiêm mũi nhắc lại so với các biến thể phụ khác của chủng Omicron. Điều này làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đột phá, dù đã được tiêm chủng đầy đủ.

Các tác giả trong một nghiên cứu khác cho biết, nguy cơ tái nhiễm cũng tăng cao thậm chí ở người đã từng miễn dịch với COVID-19 trước đây. Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDCP) ước tính, có tới 94,7% dân số Mỹ tuổi từ 16 trở lên có các kháng thể chống lại COVID-19.

Theo dữ liệu được chia sẻ bởi CDCP của Mỹ ngày 22/6, số người nhiễm biến thể phụ BA.4 và BA.5 đã chiếm tới 35% người nhiễm COVID-19 mới tại Mỹ. Hai biến thể phụ này đang lây nhiễm nhanh nhất tính tới thời điểm này và có thể là biến thể thịnh hành nhất trong các ca nhiễm COVID-19 gần đây.

Chính vì thế, các nhà sản xuất vắc xin COVID-19 đang nỗ lực phát triển các loại vắc xin đặc trị để cải thiện các phản ứng của kháng thể chống lại các biến thể phụ.

Tuần tới, cơ quan dược phẩm và thực phẩm của Mỹ FDA sẽ có cuộc họp để thảo luận về các thành phần của vắc xin COVID-19 có thể được sử dụng trong các mũi vắc xin nhắc lại.

Hà Thu