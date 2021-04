Những người đẹp có thành tích học tập 'khủng' của Hoa hậu Việt Nam giờ ra sao?

Phạm Ngọc Hà My, sinh năm 1996 đến từ Hà Nôi. Ngay từ vòng sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018, Hà My đã được nhiều người nhận ra chính là cô gái được vinh dự lưa chọn để tặng hoa Tổng thống Donald Trump khi ông tới thăm Việt Nam hồi tháng 11/2017. Người đẹp đã Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Hà My thông thạo tiếng Anh, Pháp và có thể nghe hiểu tiếng Hàn, tiếng Trung. Hà My từng tham dự nhiều buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, các sự kiện, hội nghị quốc tế.