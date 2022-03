Những mẫu xe Nhật kì lạ nhất từng được sản xuất

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản được biết đến với tư duy sáng tạo khi chế tạo ô tô. Họ bắt đầu phát triển các thiết kế ô tô độc đáo đã tạo nên ấn tượng mạnh vào những năm 1990. Điều này đã tạo ra những chiếc xe tuyệt vời trong nhiều thập kỷ, thậm chí là tạo nên biểu tượng, tên tuổi của hãng. Nhưng một số khác thì lại quá mới mẻ và kì lạ để thành công.

Tất nhiên, Nhật Bản không phải là quốc gia duy nhất sản xuất ra những chiếc xe hơi khác thường. Vậy nhưng hãy bỏ qua những điều ấy để điểm qua các mẫu xe Nhật kì lạ nhất từng được sản xuất:

8. Daihatsu Bee

Daihatsu giới thiệu Daihatsu Bee vào năm 1951 với mục đích trở thành chiếc xe chở khách đầu tiên được bán đại trà. Thoạt nhìn, xe nổi bật so với các phương tiện khác khi nó là chiếc xe ba bánh đầu tiên; một bánh ở phía trước và hai ở phía sau.

Bee được trang bị động cơ OHV 2 xi-lanh 0,5 lít cho công suất 18 mã lực lắp ở phía sau cabin. Mặc dù là chiếc ô tô Nhật Bản đầu tiên có động cơ phẳng nhưng nó bán rất kém và ngừng sản xuất sau khi chỉ có 300 chiếc được sản xuất.

7. Honda S500

S500 là chiếc xe thứ hai của Honda được ra mắt vào năm 1963. Đây là phiên bản thay thế của S360, được thiết kế vì mục đích thương mại nhưng chưa bao giờ được sản xuất. Tương tự như S360, S500 có động cơ tiên tiến được tạo ra từ kinh nghiệm chế tạo động cơ xe máy của “ông lớn” đến từ Nhật Bản.

Động cơ nhỏ bé của xe được kết hợp với hộp số sàn 4 cấp. Chiếc xe cũng có hệ thống treo 4 bánh cải tiến với giảm xóc Coilover ở phía sau và thanh xoắn ở phía trước. Vào tháng 9 năm 1964, S500 được thay thế bằng S600 vì hiệu suất hoạt động kém hơn, điều này đến từ dung tích động cơ nhỏ của nó.

6. Honda Vamos

Vamos là mẫu xe giải trí không cửa, là câu trả lời của Nhật Bản đối với Volkswagen hay Citroen Mehari. Tuy nhiên, nó lại là một chiếc xe chạy chậm bởi trang bị động cơ 2 thì 360 cc làm mát bằng không khí đặt chính giữa.

Mặc dù có vẻ ngoài lý tưởng cho việc chạy địa hình, nhưng điều đó gần như không thể xảy ra vì nó có hệ dẫn động cầu sau. Tuy nhiên, Honda Vamos được dự định trở thành một chiếc xe buggy để đi du lịch với thiết kế đơn giản và khả năng chống bụi, chống nước.

Đối với một chiếc xe giải trí, Vamos có cảm giác thoải mái và vui nhộn giống như Volkswagen Kombi mặc dù nó bán kém trong giai đoạn 1970-1973, khiến việc sản xuất phải dừng lại chỉ sau 2.500 chiếc.

5. Nissan S-Cargo

Nissan S-Cargo có ngoại hình giống chiếc xe tải chở hàng Citroen 2CV với các đặc điểm kiểu dáng như cửa sổ chia hai phần và vòm bánh lộ rõ. Nó cũng đi kèm với động cơ 1,5 lít 4 xi-lanh kết hợp với hộp số tự động ba cấp. Mặc dù Nissan S-Cargo không giống như một chiến binh trên đường, nhưng nó nhanh hơn nhiều chiếc xe trong danh sách.

Khoảng 8.000 chiếc S-Cargo đã được sản xuất trong vòng hai năm kể từ khi ra mắt. S-Cargo nổi lên từ nhà máy Pike, nơi nổi tiếng với việc cho ra đời những chiếc Nissan Pao và Figaro.

4. Suzuki X-90

Trong những ngày đầu của sự bùng nổ xe SUV, các nhà sản xuất xe hơi đã tiến hành thử nghiệm với nhiều kiểu dáng xe hơi khác nhau. Trong khi một số thí nghiệm có hiệu quả, những thí nghiệm khác đã tạo ra những sản phẩm kỳ dị như Suzuki X-90. Chiếc xe subcompact ra đời năm 1996, là một chiếc SUV nhưng không hoàn toàn với một phần là xe hai cửa và một phần là mui trần, với mái che được trang bị.

X-90 có cốp xe giống như một chiếc xe hơi nhỏ nên không quá hữu ích với người dùng. Ngoài ra, nó được xây dựng trên khung gầm xe tải, vì vậy nên sẽ khó để có cảm giác lái dễ chịu. Động cơ 95 mã lực của xe cũng không cung cấp nhiều lực đẩy. X-90 chỉ được bán từ năm 1996 đến 1998.

3. Toyota Will Vi

Sau nhiều năm sản xuất các dòng xe nhàm chán và ít thay đổi như Corolla và Camry, Toyota đã gây bất ngờ cho báo chí và công chúng với thương hiệu phụ dẫn đầu về thiết kế có tên là Will vào năm 1999. Hãng đã phát hành ba loại xe là Cypha, VS và Vi. Mỗi chiếc đều nổi bật với kiểu dáng độc đáo, nhưng chiếc Vi sản xuất năm 2000 đã nâng tầm cuộc chơi với thiết kế góc cạnh được làm nổi bật và cửa sổ ngược ở phía sau.

Mặc dù Will Vi là mẫu xe có thiết kế rất độc đáo với phần kim loại được uốn cong, nhưng việc sản xuất đã ngừng sớm hơn dự kiến.

2. Suzuki Twin

Ngay cả theo tiêu chuẩn của những chiếc xe Kei (xe nội thành siêu nhỏ) nổi tiếng tại Nhật, Suzuki Twin là một chiếc coupe nhỏ dài hơn một chút so với mẫu xe Smart For Two. Thiết kế của nó sẽ khiến bạn khó phân biệt giữa một mô hình nhựa mà ở các cửa hàng đồ chơi trẻ em và một chiếc xe thực tế mà người lái có thể sử dụng.

Suzuki Twin được bán hoàn toàn tại Nhật Bản, nơi nó được sản xuất với hệ dẫn động hybrid. Phiên bản hybrid Twin có một cửa sổ vận hành bằng điện duy nhất để cắt giảm việc sử dụng năng lượng và nâng cao hiệu quả khi chạy xe.

1. Nissan Cube

Nissan Cube được coi là một trong những chiếc xe trông kỳ quặc nhất (và kỳ lạ nhất) mà những người đam mê xe có thể bắt gặp trên đường phố. Lý do chính cho vẻ ngoài đáng ghét của nó là hình hộp cong, cửa sổ phía sau không đối xứng và hộp số vô cấp CVT.

Dưới nắp capo là động cơ 4 xi-lanh, cam đôi (DOHC), dung tích 1,8 lít, 122 mã lực, tương tự động cơ trên Nissan Versa. Nissan Cube được sản xuất cho thị trường Bắc Mỹ, tuy nhiên đã ngừng sản xuất vào năm 2014 do doanh số kém. Tại Nhật Bản, xe cũng bị dừng bán vào năm 2019.

Quốc Bình