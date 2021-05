Nhiều cán bộ Công an Tây Hồ bị tạm đình chỉ: Giám đốc Công an Hà Nội nói gì?

TPO - Trước thông tin Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đang điều tra làm rõ dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp của một số cán bộ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với cán bộ nếu để xảy ra sai phạm.

Đình chỉ công tác không thời hạn

Ngày 12/5, liên quan đến việc nhiều cán bộ công an quận Tây Hồ bị tạm đình chỉ công tác, Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám Đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Do đó, thời hạn tạm đình chỉ công tác còn dựa vào kết luận của Viện KSND tối cao và công an thành phố sẽ thông tin cụ thể sau. Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng khẳng định, công an thành phố sẽ xử lý nghiêm đối với cán bộ nếu để xảy ra sai phạm.

Nhóm bị cáo trong vụ án "Cướp tài sản" xảy ra vào năm 2016.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã tạm đình chỉ công tác đối với thượng tá Phạm Quý Hải – Phó Công an quận Tây Hồ để phục vụ điều tra, làm rõ dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp của một số cán bộ Công an quận Tây Hồ trong quá trình xử lý vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ năm 2016.

Ngoài thượng tá Hải, trung tá Nguyễn Đức Châu - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ cũng bị tạm đình chỉ công tác không thời hạn, cách đây khoảng 1 tháng để điều tra về thông tin một bị cáo khai nhận đã “chạy án” trong vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" xảy ra vào đầu năm 2020 tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra, đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an thành phố Hà Nội đã bị đình chỉ công tác để cơ quan chức năng xác minh làm rõ dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp trong thời gian ông Lê giữ chức vụ trưởng Công an quận Tây Hồ.

Đại tá Phùng Anh Lê được bổ nhiệm giữ chức trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội từ tháng 1/2019. Trước đó, ông Lê làm trưởng Công an quận Tây Hồ.

Đối tượng Hưng (bên trái). Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Thực hư lời khai "chi tiền chạy án”?

Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, ở Ba Đình, Hà Nội) cho anh T. vay 10 triệu đồng trong vòng 50 ngày theo hình thức “bốc bát họ”. Tuy nhiên, anh T. chỉ trả cho Tài số tiền 6 triệu đồng trong 30 ngày thì dừng lại.

Ngày 21/9/2016, thấy anh T. đang ngồi uống nước, Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, ở Ba Đình, Hà Nội) cùng 4 đối tượng khác đến đòi nợ. Khi anh này bỏ chạy, hô “Cướp, Cướp”, nhóm của Tài đã đuổi đánh, ép anh T. lên xe máy và giữ chiếc iPhone 5.

Sau khi nạn nhân trình báo, Công an quận Tây Hồ triệu tập, tạm giữ hình sự Tài nhưng sau đó lại cho đối tượng này về. Vài ngày sau, công an mời hai người đến hoà giải, đồng thời Tài bồi thường anh T. 15 triệu đồng…

Ngày 29/4 vừa qua, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử vụ án “Cướp tài sản” xảy ra tại quận Tây Hồ Hà Nội và tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, ở Ba Đình, Hà Nội) 24 tháng tù giam…

Tại phiên toà, vợ bị cáo Tài khai, trong năm 2016 đã đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ Công an quận Tây Hồ nhờ "chạy án" cho chồng.

Ở một vụ án khác, tháng 2/2020, Lê Thanh Hưng (30 tuổi, quê ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đột nhập vào nhà bác ruột là N.T.N (trú phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh) ra tay sát hại nạn nhân lấy đi số tài sản trị giá hơn 35 triệu đồng.

Sau khi bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ, Hưng khai nhận động cơ phạm tội là lấy tiền “chạy án” trong một vụ án xảy ra tại Hà Nội trước đó mà Hưng là thủ phạm. Hưng còn khai đã đưa 600 triệu đồng cho một số cán bộ các cơ quan tố tụng (?!).

Lê Thanh Hưng từng có 2 tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp. Vào năm 2019, TAND quận Tây Hồ, Hà Nội xử phạt Hưng 30 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; năm 2017, Hưng bị Công an phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, phạt hành chính 1.500.000 đồng cũng về hành vi trộm cắp tài sản.