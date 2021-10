Nhan sắc tân Hoa hậu Hòa bình Puerto Rico, đối thủ nặng ký của Thùy Tiên ở Miss Grand 2021

Vivianie không phải là gương mặt xa lạ với giới sắc đẹp. Cô từng lọt top 10 tại cuộc thi Miss Universe Puerto Rico 2019. Tại cuộc thi này, Vivianie còn giành được các giải thưởng phụ như "Best Total Look", " L'Oreal Woman of Valor Award".