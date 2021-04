Người đẹp Phù Bảo Nghi ‘lột xác’ nóng bỏng với đầm cúp ngực khoe lưng trần nuột nà

Tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Phù Bảo Nghi được biết đến là người đẹp học giỏi vì sở hữu thành tích học tập 'khủng'. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường quốc tế American International School (TPHCM), Phù Bảo Nghi trúng tuyển 3 trường đại học tại Mỹ gồm: Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston.