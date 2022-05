Mr. Bean tuổi 72 giàu có, hạnh sống bên tình trẻ kém 30 tuổi

Mr. Bean- tuổi thơ của hàng triệu đứa trẻ

Rowan Atkinson sinh năm năm 1955 là diễn viên người Anh. Ông nổi tiếng nhất với tác phẩm của mình trong chương trình hài kịch châm biếm Not The Nine O'Clock News, cũng như các bộ phim sitcom Blackadder, Mr. Bean, và The Thin Blue Line. Ông đã được tờ The Observer đưa vào top 50 diễn viên hài hước nhất của các bộ phim hài ở Anh và nằm trong số 50 diễn viên hài hàng đầu trong một cuộc thăm dò ý kiến năm 2005.

Có bằng Thạc sĩ Kỹ sư Điện tại trường trực thuộc Đại học Oxford

Rowan Atkinson tên thật là Rowan Sebastian Atkinson, sinh tại hạt Durham. Cha ông là Eric Atkinson, làm nghề nông, đồng thời là giám đốc một công ty.

Mr. Bean (Rowan Atkinson) ngoài đời

Atkinson đã học tại trường hợp xướng Durham và sau đó tại trường phổ thông St Bees. Nhận được điểm cao nhất về khoa học, Rowan đã giành được một suất học tại Đại học Newcastle, nơi ông đã tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư điện. Ông tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ kỹ thuật điện tại trường The Queen trực thuộc Đại học Oxford, một ngôi trường danh giá của Anh.

Người đàn ông khiến cả thế giới bật cười

Trong những năm tháng học tập Thạc sĩ tại Oxford, Rowan Atkinson bắt đầu quan tâm đến diễn xuất và đăng ký vào một nhóm hài, The Oxford Revue. Mặc dù ông mắc chứng nói lắp nhưng Rowan đã có thể biểu diễn tốt trên sân khấu.

Mr. Bean đã được chú ý lớn với màn trình diễn của mình trong The Oxford Revue tại Edinburgh Festival Fringe (lễ hội nghệ thuật lớn nhất thế giới) vào tháng 8/1976. Trong những ngày đó, ông ấy bắt đầu làm việc với diễn viên Richard Curtis và nhà soạn nhạc Howard Goodall. Đây là nơi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của ông.

Rowan Atkinson trở thành một biểu tượng ngành hài kịch nhờ vai diễn Mr. Bean kinh điển

Thành công nhất của Rowan Atkinson không thể không kể tới vai diễn Mr. Bean kinh điển trong bộ phim hài kịch cùng tên. Ít ai biết rằng Mr. Bean chính là sáng tạo thành công nhất của chính bản thân Rowan Atkinson. Nhân vật Mr. Bean do chính Rowan Atkinson phát triển cùng với Richard Curtis trong quá trình học tại ĐH Oxford.

Theo Atkinson, Mr. Bean là “một đứa trẻ trong cơ thể của một người đàn ông trưởng thành” với một tính cách ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. Bộ phim Mr. Bean lần đầu phát sóng vào năm 1990 và được lòng người xem trở thành một biểu tượng trong ngành phim hài kịch. Chính nét diễn tự nhiên của Rowan đã đưa nhân vật Mr. Bean cùng chú gấu bông Teddy trở thành tuổi thơ của hàng triệu đứa trẻ trên thế giới.

Giành được một số giải thưởng cho nhân vật mang tính biểu tượng trong suốt sự nghiệp của mình, Mr Bean tiếp tục được ra mắt khán giả dưới dạng phim vào năm 1997 và sau đó trở thành một loạt phim hoạt hình.

Anh hùng cứu sống cả máy bay

Tháng 3/2001, Rowan được tán thưởng vì hành động anh hùng cứu sống cả máy bay khi phi công lái máy bay riêng của ông bị ngất.

Gia đình Rowan gặp nạn lúc đang đi nghỉ ở Kenya, thời điểm đó ông cũng đang quay một bộ phim tại đây. Lúc đang trên hành trình bắt đầu từ sân bay Wilson, phi công lái chiếc máy bay chở gia đình Rowan bất ngờ bị ngã và ngất xỉu trong buồng lái.

Rowan và gia đình từng cận kề cái chết hơn 20 năm trước.

Trong tình huống khẩn cấp đó, Rowan đã điều khiển chiếc máy bay Cessna 202, dù chưa bao giờ lái máy bay. May mắn thay, nam diễn viên đã thành công cứu mạng vợ và hai con của ông. Sau nhiều cú tát của Rowan làm cho phi công tỉnh lại và chiếc máy bay cuối cùng cũng hạ cánh an toàn xuống sân bay.

Việc Rowan Atkinson liều lĩnh lái máy bay dù không hề có kinh nghiệm đã khiến công chúng vô cùng ngạc nhiên, hành động dũng cảm và quyết đoán của ông được người hâm mộ phong thành anh hùng.

Khối tài sản kếch xù

Rowan sở hữu một công ty sản xuất tên là Hindmeck, được cho là đã mang lại thu nhập hàng triệu USD cho nam diễn viên. Không chỉ vậy, ngôi sao còn kiếm được nhiều tiền nhờ Mr. Bean của mình dù chỉ có 15 tập của bộ phim gốc.

Ngoài một sự nghiệp đáng mơ ước, ít ai biết rằng "Mr Bean" còn là một nhà đầu tư bất động sản mát tay và rất có mắt nhìn. Tính đến năm 2021, giá trị tài sản ròng của Rowan ước tính là 150 triệu USD (gần 3.500 tỷ đồng). Ông sở hữu nhiều bất động sản tại London và khắp thế giới, căn nào cũng rất có gu và được đầu tư thiết kế kỹ lưỡng.

Rowan với niềm đam mê mãnh liệt với siêu xe.

Ngoài đời, Rowan Atkinson là một người đam mê tốc độ. Ông không chỉ thích sưu tập siêu xe mà còn thích đắm chìm vào cảm giác đích thân lái chúng lao vút trên đường đua với vận tốc “xé gió”. Rowan là chủ nhân của loạt quái xế đình đám như chiếc DB7 Vantage hay V8 Vantage và rất nhiều chiếc xe đắt tiền đến từ mọi thương hiệu xe hơi nổi tiếng trên thế giới.

Thay lòng đổi dạ với vợ để đến bên tình trẻ

Mr. Bean đã từng có một cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ, song nam tài tử nước Anh đã bị chỉ trích vì dứt bỏ người vợ chung sống 24 năm để đến với tình trẻ.Người vợ đầu tiên của Rowan Atkinson là Sunetra Sastry - một nghệ sĩ trang điểm của Đài BBC. Cặp đôi kết hôn vào tháng 2/1990 và có hai con, Benjamin và Lily. Những tưởng cuộc hôn nhân tuyệt vời ấy sẽ trở thành một biểu tượng tình yêu của làng giải trí, nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Rowan dính tin đồn ngoại tình.

Rowan và Louise cho rằng tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề với hai người

Hình tượng mái ấm hạnh phúc đã hoàn toàn sụp đổ khi cả hai quyết định "đường ai nấy đi" sau 24 chung sống. Sau đó, Rowan công khai hẹn hò với bạn gái kém 30 tuổi là nữ diễn viên người Anh, Louise Ford. Tháng 12/2017, hai người chào đón đứa con đầu lòng tên Isla.Dư luận đã chỉ trích gay gắt danh hài Mr. Bean, cho rằng ông là người đàn ông tệ bạc khi rũ bỏ người phụ nữ đã tần tảo bên cạnh từ lúc khó khăn cho đến ngày thành danh.

