Loạt sai phạm của các CDC qua thanh tra tới kết cục bắt giám đốc

Một ngày bắt 2 giám đốc CDC

Trong cùng 1 ngày có tới 2 giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) cấp tỉnh vướng vòng lao lý. Đó là ngày 11/5. Tại Hậu Giang, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nguyễn Văn Lành và 2 trưởng phòng thuộc trung tâm này bị bắt tạm giam vì có liên quan đến Công ty Việt Á.

Trước đó, Hậu Giang đã thanh tra các gói thầu mua sắm kit test của Công ty Việt Á và thấy rằng, có 3 đơn vị là Sở Y tế, CDC Hậu Giang và Bệnh viện Đa khoa TP Ngã Bảy thực hiện hợp đồng mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm đối với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Trong đó, Sở Y tế Hậu Giang thực hiện ký 3 hợp đồng mua hơn 16.000 kit test của Công ty Việt Á, với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng và đã thanh toán 100%.

CDC tỉnh ký 2 hợp đồng, mua 10.500 test với hơn 3,3 tỷ đồng và đã thanh toán 100%...

Theo xác minh, từ năm 2020 - 2021, ông Lành chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện hồ sơ, thủ tục nhằm mục đích để cho Công ty Việt Á trúng các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm.

Hai cấp dưới bị bắt cùng ông Lành thông qua việc tham mưu, đề xuất mua kit xét nghiệm thực hiện thủ tục để hợp thức cho Việt Á trúng các gói thầu…

Trước thời điểm bị bắt gần 1 tuần, trao đổi với báo chí, ông Lành cho biết đã trả lại túi quà 450 triệu đồng do người của Công ty Việt Á mang đến nhà. Ông đã đem túi quà đến cơ quan, mời các phòng chức năng chứng kiến.

Túi quà sau đó bị Công an Hậu Giang thu giữ để làm rõ động cơ, dấu hiệu sai phạm.

Cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nguyễn Văn Lành (áo trắng). Ảnh: E.X

Cùng ngày 11/5, giám đốc CDC ở một tỉnh phía bắc cũng bị bắt liên quan tới kit test Việt Á. Đó là ông Nguyễn Trần Tuấn (SN 1971), Giám đốc CDC Hà Giang.

Ông Tuấn cùng 2 thuộc cấp là trưởng khoa xét nghiệm và kế toán bị bắt tạm giam 4 tháng về hành vi Nhận hối lộ.

Sai phạm này bị vạch trần sau khi Thanh tra tỉnh Hà Giang tiến hành thanh tra tại 6 đơn vị gồm Sở Y tế; Bệnh viện Đa khoa tỉnh;Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên; Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Yên Minh và Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang, phát hiện sai phạm hơn 4,5 tỷ đồng.

Theo Thanh tra tỉnh, qua kiểm tra, làm việc với CDC, có việc nhận tiền và kit tách chiết tay của Công ty Việt Á. Ông Tuấn và 2 thuộc cấp thừa nhận có nhận tiền mặt của Công ty Việt Á 770 triệu đồng (biên bản làm việc ngày 5/4/2022 giữa Đoàn thanh tra và CDC tỉnh). Toàn bộ số tiền trên, Công an tỉnh Hà Giang đã thu giữ vào ngày 6/4/2022.

Cái bắt tay tiền tỷ

Cũng liên quan đến Việt Á, ngày 25/4, Giám đốc CDC tỉnh Nam Định Đỗ Đức Lưu và 4 thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra, những người này đã được Công ty Việt Á trích phần trăm "hoa hồng" ngoài hợp đồng chỉ định thầu kit test với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Sự thật chỉ được phơi bày qua các kết luận thanh tra, kiểm tra, còn trước đó, vào cuối năm 2021, ông Đỗ Đức Lưu khẳng định với báo chí: CDC Nam Định tuân thủ các quy định của pháp luật; bản thân ông không nhận bất cứ đồng nào từ Việt Á.

Liên quan tới Công ty Việt Á, chiều tối 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc và ông Hà Thúc Nhật – kế toán trưởng (Phòng Kế hoạch - Tài chính) CDC TT-Huế để điều tra hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Thời điểm Bộ Công an thông tin, TT-Huế là một trong những địa phương có liên quan trong vụ Công ty Việt Á "thổi" giá bán kit xét nghiệm Covid-19, trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Văn Đức khẳng định chắc nịch “không nhận từ Công ty Việt Á một đồng nào”.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An, Bình Dương liên quan tới vụ kit test Việt Á. Nhiều vị giám đốc khẳng định “không nhận một đồng nào từ Việt Á” nhưng kết quả điều tra lại khẳng định điều ngược lại, về những cái bắt tay với số tiền khổng lồ.

Trong kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch Covid-19 vừa công bố mới đây, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện Sở Y tế và CDC tỉnh đã "mượn" Công ty CP Công nghệ Việt Á hơn 28.000 bộ kit xét nghiệm và 3 máy xét nghiệm PCR nhưng không báo cáo lãnh đạo tỉnh. Kết quả thanh tra cho thấy gói thầu mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ và hóa chất sát khuẩn năm 2020 giá trúng thầu hơn 11,6 tỷ đồng nhưng thực tế doanh nghiệp trúng thầu không có sẵn hàng hóa mà đi mua từ 2 đơn vị khác, với giá mua ban đầu 8,2 tỷ đồng. Ngoài ra, có 24/58 mặt hàng nhập khẩu chênh lệch tăng giữa giá trúng thầu với giá nhập khẩu là 238%.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/loat-sai-pham-cua-cac-cdc-qua-thanh-tra-toi-ket-cuc-bat-giam-doc-2019790.html