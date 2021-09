Lĩnh án tù vì dùng thẻ 'ngành' giả xông vào khu cách ly gặp nhóm người Trung Quốc

TPO - Dùng thẻ “công vụ đặc biệt” giả, xưng là cán bộ của Bộ Công an, Vũ Toàn gặp công an làm nhiệm vụ ở khu vực cách ly y tế để được tiếp cận đối tượng người Trung Quốc đang cách ly. Với hành vi này, Toàn đã bị toà án tuyên phạt 12 tháng tù.

Ngày 7/9, TAND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Toàn (SN1976, tại Ninh Bình; cư trú KP2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) phạm tội “giả mạo vị trí công tác”.

Bị cáo Vũ Toàn

Theo cáo trạng, vì muốn thăm gặp người quen trong nhóm người Trung Quốc đang bị cách ly tại Trạm y tế xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) nên ông Cao Quốc Nam (SN 1955, ngụ tại phường 4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã nhờ Toàn đưa đến gặp.

Khoảng 5 giờ ngày 23/5, Toàn đã thuê ô tô biển số 60A-558.44 của vợ chồng ông Đào Văn Bình (SN1957) và bà Phạm Thị Hồng Vân (SN1967), thường trú tại KP6, phường Tân Biên, TP Biên Hòa để làm phương tiện đi lại.

Sau đó, cả 3 người cùng ra TP Vũng Tàu để đón ông Nam. Khoảng 14 giờ ngày 23/5, khi đến Trạm y tế xã Xuân Hưng, Toàn cùng với ông Nam và bà Vân xin vào thăm những người Trung Quốc đang bị cách ly nhưng bị tổ công tác bảo vệ an ninh trật tự khu cách ly từ chối.

Lúc này, Toàn đã gọi điện cho Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Xuân Lộc và tự giới thiệu mình là cán bộ Cục A03- Bộ Công an xin được vào thăm những người Trung Quốc bị cách ly.

Do nghi ngờ Toàn giả mạo cán bộ nhà nước nên Trung tá Bùi Xuân Thành, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Xuân Lộc yêu cầu Công an xã Xuân Hưng nhanh chóng đến hiện trường xác minh vụ việc. Khi làm việc với cán bộ Công an xã Xuân Hưng, Toàn vẫn tự xưng mình là cán bộ của Cục A03 - Bộ Công an, đồng thời xuất trình 1 thẻ có số 009, thẻ công vụ đặc biệt, họ và tên Vũ Văn Toàn, chức vụ chuyên viên kinh tế, thực hiện nhiệm vụ "Tổ công tác chiến lược".

Nhận định đây là thẻ giả mạo, nên lực lượng Công an xã Xuân Hưng đã mời Toàn cùng những người liên quan về trụ sở công an xã làm việc. Tại đây, Toàn khai toàn bộ hành vi sai phạm của mình, những giấy tờ trên là giả mạo...

Căn cứ vào mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, TAND huyện Xuân Lộc xử phạt Vũ Toàn 12 tháng tù.

'Sâu rượu' tấn công cách sát vì bị nhắc đeo khẩu trang

Toà án nhân dân TP.Đà Lạt vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt Bùi Chí Quang (Quang Nếp, 39 tuổi, trú phường 1) 18 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp, Quang là đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang, không có nghề nghiệp ổn định.

Bùi Chí Quang tại toà

Khoảng 18h45 ngày 29/7, tổ công tác của Công an phường 1 (Đà Lạt) gồm các ông Lê Văn Nhung, Trần Văn Hiếu và Nguyễn Tuấn Duy đi tuần tra tại khu vực bến xe Tùng Nghĩa. Phát hiện Quang không đeo khẩu trang, đang ngồi uống rượu trước nhà vệ sinh công cộng của bến xe, tổ công tác yêu cầu Quang đeo khẩu trang và đi về nhà để đảm bảo phòng tránh dịch COVID-19.

Không những không chấp hành, Quang còn lớn tiếng thách thức, lao đấm vào mặt của ông Nhung khiến ông bị choáng. Tổ công tác đã khống chế đối tượng, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đưa về trụ sở làm việc...

Tại phiên tòa, bị cáo Quang thừa nhận có hành vi chống đối, dùng vũ lực đánh lực lượng thi hành công vụ; đồng thời xin được giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Chí Quang 18 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ” nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Lĩnh 9 tháng tù vì siết cổ cán bộ tại chốt kiểm dịch COVID-19

Ngày 7/9, TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trần Phi Nhân (31 tuổi, ngụ xã Bình Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) 9 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”.

Bị cáo Trần Phi Nhân tại toà.

Theo cáo trạng, tháng 6/2021, Nhân từ TP. HCM về sống với chị ruột ở xã Phú Đức, huyện Long Hồ. Chiều ngày 13/8, sau khi nhậu xong, Nhân điều khiển xe máy từ nhà chị ruột đi hướng ra quốc lộ 53 để mua nước ngọt. Khi đi đến chốt kiểm dịch trên địa bàn xã Long An, huyện Long Hồ, Nhân trình bày lý do mua nước ngọt nên cán bộ trực chốt không đồng ý vì không phải lý do chính đáng.

Sau đó Nhân giả vờ đau bụng nói đi mua thuốc uống nhưng cũng không được chấp nhận. Tức giận, Nhân dùng lời lẽ thô tục xúc phạm và dùng tay đánh một người ở chốt nhưng không trúng. Chưa dừng lại, Nhân xông vào dùng tay kẹp, siết cổ một cán bộ khác ở chốt thì bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế.

Kết quả đo nồng độ cồn, Nhân có kết quả là 0.41 miligram/1 lít khí thở. Ngày 14/8 Chủ tịch UBND xã Long An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với Nhân về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Ngày 15/8 Nhân bị Cơ quan CSĐT công an huyện Long Hồ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam.