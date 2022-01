Lan Phương nói gì về diễn xuất của 'ông chồng trẻ con' Hồng Đăng ở Thương ngày nắng về?

TPO - Chia sẻ trên VTV Kết nối, Lan Phương không chỉ nhận xét về diễn xuất của các bé Sam, So và Hồng Đăng mà còn tiết lộ về diễn biến tiếp theo của nhân vật Vân Khánh.

Trong chương trình VTV Kết nối, diễn viên Lan Phương đã dành thời gian để chia sẻ về những cảnh quay được chú ý của nhân vật Vân Khánh trong bộ phim Thương ngày nắng về.

Với vai diễn mới mẻ này, Lan Phương đã nhận được “mưa lời khen” từ công chúng bởi diễn xuất sinh động, tự nhiên.

Khi được khán giả nhận xét vào vai Khánh “rất đời”, Lan Phương gửi lời cảm ơn tới khán giả và cho biết, đó là mục tiêu lớn nhất khi diễn của cô, cốt sao mọi người đều có thể nhìn thấy bản thân trong Khánh.

Chia sẻ về cảnh quay ấn tượng khi Khánh say rượu, bật mẹ chồng tanh tách, Lan Phương cảm thấy áp lực vì chưa từng say bao giờ nên không hiểu được cảm giác việc buồn nôn, nói năng lung tung là như thế nào. "Thực sự hôm đó tôi có uống 2 ngụm bia để có cảm giác như thế nào rồi tập trung vào lời thoại và phản ứng giữa Khánh và mẹ chồng. Điểm hay nữa đó là khi đóng say, logic tâm lý không cần quá chính xác, người xem khó có thể đoán được hành động tiếp theo của nhân vật là gì nên tôi có thể thoải mái sáng tạo", Lan Phương bày tỏ.

Bên cạnh đó, phân đoạn Khánh xin lỗi mẹ (NSƯT Thanh Quý) cũng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Lan Phương cho hay, kịch bản đã rất cảm xúc nên cô nhanh chóng hòa nhập. Cô bộc bạch: “Lúc tập diễn trước máy quay thì cả hai mẹ con phải kìm cảm xúc lại. Đó là thuận lợi vì chúng tôi có cảm xúc dễ từ đầu".

Lần thứ hai tái ngộ Hồng Đăng, Lan Phương ấn tượng với tạo hình mới mẻ hoàn toàn của bạn diễn.

"Anh Hồng Đăng là diễn viên giỏi rồi, qua phim này Phương càng thấy điều đó. Mọi người thường nhìn thấy hình ảnh soái ca từ các phim trước còn qua phim này tự nhiên anh ấy trở thành ông bố trẻ con, một người chồng không bao giờ lớn, vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu. Anh ấy diễn rất thành công ở vẻ đáng yêu dù rất đáng ghét mà vẫn khiến người xem cảm thấy thích thú và buồn cười", Lan Phương nhận xét về Hồng Đăng.

Với các bé Sam, So đều có sự đáng yêu tự nhiên ở lứa tuổi nên không khó để hai diễn viên Lan Phương và Hồng Đăng phối hợp ăn ý và diễn như một gia đình.

Tiết lộ về diễn biến tiếp theo của nhân vật Khánh, Lan Phương cho biết mối quan hệ của hai vợ chồng sẽ xảy ra thêm nhiều mâu thuẫn, nhất là khi có sự tác động lớn từ mẹ chồng. “Chặng đường dài đằng sau sẽ có nhiều khó khăn với Khánh”, nữ diễn viên bày tỏ.