Hương Giang lên tiếng chuyện 'cà khịa' Lương Thùy Linh trên sóng truyền hình

Ở tập 3 The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ, các HLV và thí sinh tiếp tục có những màn đối đầu quyết liệt. Hương Giang là người có ưu thế lớn khi đội của cô giành chiến thắng, bảo toàn lực lượng, đồng nghĩa với việc nữ HLV được quyền loại 2 thí sinh đội đối thủ..

Trước vòng loại trừ, chất vấn thí sinh Vũ Linh, học trò Xuân Lan đã có những lời khen “có cánh” cho Hương Giang như “xinh đẹp, thông minh, tài năng”. Tuy vậy, những lời tung hô đó khiến Hương Giang cảm thấy khó chịu, cô thẳng thừng: "Chị không phải Lương Thùy Linh, chị không thích nghe khen".

Nguyên do Hương Giang đề cập đến Lương Thùy Linh là tại chương trình The Next Face được phát sóng trước đó, Lương Thùy Linh từng gây tranh cãi khi tha cho cả đội HLV TyhD bởi lời khen của thí sinh Thế Duy, thay vào đó loại sạch thí sinh đội HLV H'Hen Niê.

Hoa hậu Lương Thùy Linh "ngồi không cũng dính đạn"

Nhưng vì đây là hai chương trình khác nhau và Lương Thùy Linh cũng không có mặt trong cuộc tranh đấu của các HLV Xuân Lan, Hà Anh, Hương Giang nên câu nói trên đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng Hương Giang kém duyên khi “cà khịa” người không liên quan.

Trước những phản ứng của cộng đồng mạng, HLV Hương Giang lên tiếng giải thích về việc nhắc tên Lương Thùy Linh trong vòng loại. Cô cho biết đã liên lạc trước với đàn em và nhận được sự đồng ý.

"Gọi cho em Lương Thùy Linh bảo chị tính mention (đề cập - PV) em trong show để thấy có sự tương tác giữa các show truyền hình thực tế khác nhau, em thấy ok không, em bảo em không sao chị ạ, cho vui, cảm ơn em nhiều!”.