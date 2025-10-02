Báo Tiền Phong số 157-158

Số 157-158 | 6-7/6/2026 TỔNG LĐLĐ ĐỀ XUẤT TĂNG THÊM 2 NGÀY NGHỈ LỄ Trang 5 Trang 8-9 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Đề án “Nâng cao năng suất lao động quốc gia” đang được gấp rút hoàn thiện để trình Ban Bí thư xem xét, ban hành ngay trong tháng 6 này – thông tin được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại buổi đối thoại với các đại biểu tham dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam hôm qua (5/6) tại Hà Nội. CHUYỆN CUỐI TUẦN Năng suất lao động quốc gia Xem tiếp trang 7 Trang 2-3-4 THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG CHO BIẾT, NHÀ NƯỚC CÓ THỂ BỐ TRÍ MUA LẠI CÁC KHU NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỂ LÀM CƠ SỞ CHO THUÊ. BỘ TÀI CHÍNH VÀ CÁC BỘ, NGÀNH ĐANG ĐƯỢC GIAO HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐI KÈM, HỖ TRỢ BÊN CẠNH VỐN CỦA NHÀ NƯỚC. Đừng vội đổ lỗi cho nhiên liệu ƯU TIÊN NHÀ Ở CHO THUÊ

Sáng 5/6, trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra chương trình đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với các đại biểu tham dự về chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số”. NHIỀU CÔNG NHÂN PHẢI THUÊ TRỌ CHẬT CHỘI, ẨM THẤP Tại phiên đối thoại, thực trạng bấp bênh của các khu trọ công nhân được các đại biểu trực tiếp phản ánh từ thực tế cơ sở. Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình (TP Hà Nội) chia sẻ, phần lớn công nhân ngoại tỉnh hiện phải sinh hoạt trong những căn phòng thuê trọ chật chội, ẩm thấp chỉ rộng từ 10m² đến 15m². Trong khi đó, chi phí điện nước tăng cao cùng thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, làm suy giảm khả năng tái tạo sức lao động và khiến nhân sự dịch chuyển thường xuyên. Đồng quan điểm, ông Cao Minh Hòa - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sữa TH (TH True Milk) thẳng thắn nhìn nhận đời sống công nhân tại các khu trọ tập trung đang đối mặt với nhiều bất an khi hạ tầng xuống cấp, nguy cơ cháy nổ cao và tình hình an ninh phức tạp. Tình trạng trộm cắp, tệ nạn xã hội và "tín dụng đen" bủa vây khiến lao động nữ và trẻ em trở thành đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi phải đi ca đêm. Trước thực trạng này, các đại biểu kiến nghị Chính phủ phát triển đa dạng các loại hình nhà ở từ thuê, mua đến thuê - mua; ưu tiên quy hoạch gần khu công nghiệp gắn liền với hạ tầng an sinh và nhân rộng các mô hình quản lý an ninh nhằm bảo đảm không gian sống văn minh cho người lao động... CHUYỂN TƯ DUY TỪ SỞ HỮU SANG THUÊ NHÀ AN CƯ Giải đáp các kiến nghị đại biểu nêu ra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định, phát triển NƠXH và nhà ở công nhân luôn là ưu tiên hàng đầu, nhận được sự quan tâm 6-7/6/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0912033213 (Thu Hiền) n Thiết kế: QUANG HUY n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban đại diện tại Bắc Trung Bộ: 21 Hồ Xuân Hương, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban đại diện tại ĐBSCL: 103 Trần Văn Hoài, P. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 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Để duy trì tốc độ này, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định rõ phải chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực và tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nhìn nhận thực tế tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam đã được cải thiện nhưng vẫn thấp so với tiềm năng và các quốc gia trong khu vực, Thủ tướng khẳng định: Năng suất lao động không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề xã hội, vấn đề con người và chất lượng phát triển. Chỉ khi người lao động được nâng cao chất lượng, kỹ năng nghề nghiệp và năng suất làm việc thì mới có thể thích ứng với thực tiễn phát triển. Để thực hiện việc này, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang hoàn thiện Đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia để trình Ban Bí thư xem xét, ban hành ngay trong tháng 6/2026. Đề án xác định rõ mục tiêu đưa năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh và bền vững; gắn với phát triển thị trường lao động, tạo việc làm chất lượng cao và thúc đẩy các sáng kiến. Muốn nâng cao năng suất quốc gia thì phải bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một trong ba đột phá chiến lược của đất nước. Theo đó, Chính phủ cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và ban hành các chính sách đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, đào tạo lại nhằm bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động. Đồng thời, tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến và giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đổi mới mô hình đào tạo linh hoạt trong các lĩnh vực mũi nhọn, ngành công nghệ chiến lược. TRIỂN KHAI NGAY CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở CHO THUÊ Trước các kiến nghị của đại biểu về vấn đề nhà ở, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói rằng, phần lớn người lao động chưa có nhà ở, phải thuê nhà với điều kiện hạn chế, chật hẹp, giá cao… Trường học, nhà trẻ cho con em công nhân cũng xa nơi làm việc. “Điều THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG CHO BIẾT, NHÀ NƯỚC CÓ THỂ BỐ TRÍ MUA LẠI CÁC KHU NHÀ Ở XÃ HỘI (NƠXH) ĐỂ LÀM CƠ SỞ CHO THUÊ. BỘ TÀI CHÍNH VÀ CÁC BỘ, NGÀNH ĐANG ĐƯỢC GIAO HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐI KÈM, HỖ TRỢ BÊN CẠNH VỐN CỦA NHÀ NƯỚC. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG TRẦN HỒNG MINH KHẲNG ĐỊNH, THỜI GIAN TỚI SẼ TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN PHÂN KHÚC NHÀ Ở CHO THUÊ DÀI HẠN VỚI GIÁ CẢ PHÙ HỢP, HƯỚNG TỚI THAY ĐỔI CĂN CƠ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ “MUA NHÀ SỞ HỮU” SANG “THUÊ NHÀ AN CƯ”. THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: PHÙNG LINH-TRƯỜNG PHONG-NHƯ Ý PHÙNG LINH Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên đối thoại ẢNH: NHƯ Ý Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý ƯU TIÊN NHÀ Ở CHO THUÊ Sẽ phát triển mạnh nhà ở cho thuê dài hạn với giá phù hợp

6-7/6/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 Làm sao giữ chân người thuê? này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an tâm của người lao động và cũng tác động đến năng suất và hiệu quả của quá trình làm việc”, Thủ tướng nói. Do vậy, Chính phủ đang chuyển đổi tư duy từ chỉ lo người lao động sở hữu nhà sang bảo đảm quyền có nhà ở. Với người chưa có điều kiện mua, Nhà nước sẽ tạo điều kiện để họ thuê nhà dài hạn, ổn định, mức giá phù hợp thu nhập, khả năng chi trả. Nhà ở phải quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa xã hội phục vụ người lao động như trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa. Hiện Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển thị trường nhà ở, trong đó ưu tiên nhà ở cho thuê. Vừa qua, Thủ tướng đã làm việc với các địa phương đông lao động như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh và chỉ đạo tổng rà soát quy hoạch, nhất là quy hoạch các khu công nghiệp, qua đó bố trí nguồn lực, triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6/2026. Các dự án này sẽ gắn với quy hoạch các khu công nghiệp để đảm bảo các thiết chế đi kèm, hạ tầng ổn định, giá thuê hợp lý, dài hạn để người lao động yên tâm công tác. Về nhà ở thương mại, Thủ tướng cho biết, có nhiều phân khúc khác nhau, phù hợp thu nhập, có thể bán, cho thuê, thuê mua… Tới đây Chính phủ sẽ làm việc với TPHCM, Đồng Nai và một số địa phương lớn, tập trung đông người lao động để triển khai hiệu quả các dự án nhà ở. Trong đó, Nhà nước không chỉ xây, vận hành, quản lý, mà có thể thuê doanh nghiệp vận hành, quản lý các tòa nhà cho thuê. Thậm chí đáp ứng nhu cầu hiện nay, Nhà nước có thể bố trí mua lại các khu NƠXH để làm cơ sở cho thuê. Bộ Tài chính và các bộ ngành đang được giao hoàn thiện cơ chế, chính sách đi kèm, hỗ trợ bên cạnh vốn của Nhà nước. n đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, đến hết năm 2025, cả nước đã và đang xây dựng 720.000 căn, hoàn thành 180.000 căn NƠXH, bao gồm 42.000 căn dành cho thuê. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương tiếp tục triển khai thêm 91.200 căn. Dù đạt kết quả tích cực, Bộ trưởng Xây dựng cũng thẳng thắn chỉ ra thị trường vẫn lệch pha cung - cầu khi phân khúc nhà ở thương mại thì dư thừa, giá thành quá cao so với thu nhập, trong khi tâm lý người dân phần lớn vẫn thích mua đứt để sở hữu hơn là thuê nhà. Thực hiện Kết luận 64 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Xây dựng xác định phát triển nhà ở cho thuê dài hạn là chiến lược cốt lõi nhằm dịch chuyển tư duy xã hội từ mua nhà sở hữu sang thuê nhà dài hạn với giá phù hợp dưới sự quản lý của Nhà nước. Theo đó, thời gian tới, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện thể chế thông qua việc sơ kết Chỉ thị của Ban Bí thư, nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Song song đó, Nhà nước sẽ huy động đa dạng các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò dẫn dắt của ngân sách để lo cho công tác giải phóng mặt bằng, miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất, hỗ trợ một phần kết cấu hạ tầng khu vực và tung ra các gói tín dụng ưu đãi lãi suất thấp cho cả doanh nghiệp lẫn người lao động. n Bộ Xây dựng cam kết kiểm soát nghiêm ngặt quy hoạch, bắt buộc các dự án phải tuân thủ nghiêm tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và các thiết chế văn hóa, y tế, trường học đi kèm. Mục tiêu đặt ra là quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu 1 triệu căn NƠXH đến năm 2030, giải quyết nhu cầu an cư bền vững cho khoảng 4 triệu công nhân trên cả nước. CẦN SỰ ỔN ĐỊNH Để phát triển thị trường nhà ở cho thuê, nhiều chuyên gia cho rằng, vai trò của Nhà nước mang tính quyết định. Bên cạnh việc trực tiếp phát triển các dự án NƠXH cho thuê, cần có những cơ chế đặc thù nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia và khuyến khích người dân đầu tư nhà ở để cho thuê, từ đó tạo thêm nguồn cung đa dạng về vị trí, diện tích và mức giá. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thắng (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) cho biết, gia đình đang sở hữu lô đất rộng hơn 100m2 và có ý định xây căn hộ mini cho thuê. Tuy nhiên, điều khiến ông băn khoăn là tính ổn định của quy hoạch. “Nếu bỏ ra vài tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà cho thuê thì người dân cần biết quy hoạch khu vực đó có ổn định lâu dài hay không. Chúng tôi mong các thông tin quy hoạch được công khai, minh bạch, dễ tiếp cận và hạn chế tình trạng điều chỉnh liên tục để yên tâm đầu tư dài hạn”, ông Thắng nói. Tương tự, bà Lê Hương (Đông Anh, Hà Nội) cho rằng, nhiều người dân có đất nhưng chưa mạnh dạn đầu tư, vì lo ngại các thủ tục pháp lý thay đổi hoặc quy hoạch bị điều chỉnh. “Nhà cho thuê là khoản đầu tư dài hạn, thu hồi vốn chậm. Nếu quy hoạch rõ ràng, ổn định và có cơ chế hỗ trợ tiếp cận vốn thì sẽ có nhiều người tham gia hơn”, bà Hương nhận định. Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), kinh nghiệm quốc tế cho thấy, muốn phát triển nhà ở cho thuê bền vững thì vai trò của Nhà nước là yếu tố mang tính quyết định. Khác với mô hình nhà ở để bán có thể thu hồi vốn nhanh, nhà ở cho thuê cần thời gian hoàn vốn rất dài, thường kéo dài từ 1525 năm, trong khi biên lợi nhuận không cao. Nếu chỉ dựa vào cơ chế thị trường thông thường, khu vực tư nhân rất khó có động lực tham gia. Do đó, VARS IRE cho rằng, song song với việc thúc đẩy triển khai Quỹ Nhà ở cho thuê quốc gia, Việt Nam cần thay đổi tư duy phát triển nhà ở, xem nhà ở cho thuê là một hạ tầng an sinh thiết yếu tương tự giáo dục, y tế hay giao thông công cộng. Khi quy hoạch các đại đô thị lớn, Nhà nước nên đưa ra các cơ chế khuyến khích, ưu đãi về thuế và tiền sử dụng đất để các doanh nghiệp chủ động tích hợp phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn hoặc NƠXH chất lượng cao. Cùng với đó, cần thiết kế hệ thống tài chính dài hạn cho phân khúc này thông qua quỹ tiết kiệm nhà ở, tín dụng ưu đãi lãi suất thấp và cơ chế miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp phát triển nhà ở cho thuê. Nếu không có một “thiết kế thể chế đặc biệt”, rất khó để khu vực tư nhân tham gia vào phân khúc này ở quy mô lớn. CẦN MÔI TRƯỜNG SỐNG AN TOÀN Một vấn đề quan trọng khác là Việt Nam cần xây dựng hành lang pháp lý riêng cho thị trường thuê nhà, nhằm bảo vệ quyền lợi của người thuê. Hiện nay, người thuê nhà luôn ở thế yếu khi đối mặt với nguy cơ tăng giá đột biến, chấm dứt hợp đồng bất ngờ hoặc điều kiện sống không bảo đảm. Do đó, cần từng bước hình thành Luật Thuê nhà với các quy định cụ thể về hợp đồng thuê, biên độ tăng giá, tiêu chuẩn chất lượng nhà cho thuê và trách nhiệm của chủ sở hữu. Theo VARS IRE, bên cạnh vai trò chủ đạo của Nhà nước, doanh nghiệp cũng cần được khuyến khích tham gia phát triển nhà ở cho công nhân và người lao động. Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động cần được hỗ trợ về thuế, hạ tầng và cơ chế tài chính khi đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ người lao động của mình. Tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2026 mới đây, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến - Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, vấn đề đầu tiên là cần định danh rõ khái niệm “nhà ở cho thuê” trong hệ thống pháp luật. Hiện tại, Luật Nhà ở năm 2023 chủ yếu tập trung vào NƠXH và chưa có một chương riêng quy định đầy đủ về nhà ở cho thuê. Điều này khiến việc xây dựng chính sách ưu đãi, cơ chế quản lý và phát triển thị trường gặp nhiều khó khăn. n PHÁT TRIỂN NHÀ CHO THUÊ: THEO CHUYÊN GIA, ĐỂ THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở CHO THUÊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, KHÔNG CHỈ CẦN NGUỒN CUNG DỒI DÀO MÀ CÒN PHẢI TẠO DỰNG ĐƯỢC MÔI TRƯỜNG SỐNG AN TOÀN, ỔN ĐỊNH ĐỂ GIỮ CHÂN NGƯỜI THUÊ LÂU DÀI. ĐÌNH PHONG PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến - Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đề xuất, trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 trong năm 2026, cơ quan quản lý cần nghiên cứu xây dựng một chương hoặc hệ thống quy định riêng dành cho nhà ở cho thuê... Theo chuyên gia, người dân muốn đầu tư phân khúc nhà ở cho thuê nhưng cần sự ổn định để yên tâm đầu tư dài hạn

6-7/6/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 4 PHÂN CHIA CÁC VÙNG LƯƠNG TỐI THIỂU BỘC LỘ NHIỀU BẤT CẬP Trao đổi với báo chí về chính sách tiền lương, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá việc phân chia các vùng lương tối thiểu hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập lớn từ ranh giới địa giới hành chính. Thực tế tại nhiều địa bàn liền kề, dù điều kiện sống và chi phí sinh hoạt tương đồng như nhau nhưng người lao động lại phải áp dụng các mức lương tối thiểu khác nhau. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, tổ chức Công đoàn khẳng định sẽ tiếp tục tham gia góp ý sâu sát trong các đợt điều chỉnh chính sách lương tối thiểu vùng tới đây. Làm rõ thêm về định hướng thu nhập bền vững, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, pháp luật hiện hành mới dừng lại ở khái niệm lương tối thiểu - mức sàn bảo đảm đời sống cơ bản cho lao động làm công việc giản đơn trong điều kiện bình thường. Trong khi đó, mục tiêu mà tổ chức Công đoàn đang hướng tới và nghiên cứu tham khảo từ các tiêu chuẩn quốc tế là khái niệm “lương đủ sống”. Mức lương này có phạm vi bao phủ rộng hơn, không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn phải gánh vác được các chi phí thiết yếu về nhà ở, y tế, giáo dục cho người lao động. Bên cạnh bài toán thu nhập, ông Hiểu cũng lý giải về loạt đề xuất nhân văn khác gửi tới Đại hội như việc kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ gắn liền với dịp Quốc khánh 2/9 để phụ huynh có điều kiện đưa con đến trường ngày khai giảng; đồng thời đề xuất các giải pháp giảm giờ làm, chống kiệt sức nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe tinh thần trước thực trạng công nhân đối mặt với áp lực căng thẳng, lo âu kéo dài. CHUỖI NHÀ Ở CÔNG ĐOÀN CHO THUÊ - ĐIỂM TỰA AN CƯ Để bù đắp trực tiếp cho những khoảng trống về thu nhập và giải quyết bài toán chi phí cố định hằng ngày của công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố chiến lược bứt phá về hạ tầng an sinh thông qua chuỗi nhà ở công đoàn cho thuê. Đây là hành động cụ thể hóa Luật Nhà ở năm 2023, chính thức ghi nhận tổ chức Công đoàn là một trong những chủ thể tham gia đầu tư nhà ở xã hội. Thông tin về tiến độ triển khai, tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Lê Văn Nghĩa cho biết trong giai đoạn một (2024 - 2025), Công đoàn đã tập trung khởi công 3 dự án nhà ở cho công nhân thuê tại Bắc Ninh và Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) với tổng quy mô 1.722 căn hộ, dự kiến chính thức đưa vào khai thác từ năm 2027. Trong giai đoạn tiếp theo từ năm 2026 đến năm 2030, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư từ 10 đến 15 dự án mới trên cả nước với quy mô khoảng 9.000 căn hộ. Tổng nguồn cung dự kiến đạt khoảng 10.700 căn hộ, hoàn thành vượt mức mục tiêu 10.000 căn được Thủ tướng Chính phủ giao trong Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. n TẠI CUỘC HỌP BÁO THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI XIV CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM DIỄN RA NGÀY 5/6 Ở HÀ NỘI, TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CHỈ RA NHỮNG BẤT CẬP TRONG PHÂN VÙNG LƯƠNG TỐI THIỂU, ĐỒNG THỜI CÔNG BỐ LỘ TRÌNH XÂY DỰNG HƠN 10.700 CĂN HỘ CHO THUÊ NHẰM GIẢM GÁNH NẶNG CHI PHÍ CHO CÔNG NHÂN. TRƯỜNG PHONG - PHÙNG LINH - NHƯ Ý Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố chiến lược bứt phá về hạ tầng an sinh thông qua chuỗi nhà ở công đoàn cho thuê Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, chuỗi căn hộ cho thuê giá hợp lý chính là lời giải thực tế cho bài toán an cư. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trong cuộc sống bấp bênh nơi phòng trọ, mà còn là đòn bẩy để người lao động yên tâm lạc nghiệp, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Công bố lộ trình xây hơn một vạn căn hộ cho thuê Hà Nội hoan nghênh đề xuất của doanh nghiệp về mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn. So với chăn nuôi truyền thống, mô hình sẽ giúp tiết kiệm được không gian đất đai, giảm tiêu tốn thức ăn và nhân công; đặc biệt là sẽ giải quyết được áp lực môi trường. Ngày 5/6, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh cho biết, xã đang đề xuất UBND TP Hà Nội quy hoạch khu đất nông nghiệp tại thôn Bắc Phú thành khu giết mổ lợn tập trung và tổ hợp chăn nuôi công nghệ cao. Mới đây, đơn vị đề xuất đầu tư tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng công nghệ cao là Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam làm việc với chính quyền địa phương về vấn đề này. «Địa phương hoàn toàn ủng hộ và hiện nay cũng có mọi yếu tố để phát triển tổ hợp», ông Minh nói. Trước đó, chiều 4/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam về đề xuất đầu tư Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao và nông nghiệp tuần hoàn. Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, cho biết, đơn vị đang mong muốn đầu tư mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220ha. Mô hình được đầu tư khép kín với dây chuyền hiện đại, từ con giống đến lợn thương phẩm. Doanh nghiệp cũng đề xuất thành phố cho phép thực hiện dự án theo thủ tục đầu tư đặc biệt, áp dụng cơ chế “luồng xanh”, để dự án sớm được triển khai. Phó Chủ tịch UBND Thành phố hoan nghênh đề xuất của doanh nghiệp; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát cụ thể về quy hoạch, chính sách của Hà Nội; đánh giá toàn diện đề xuất của doanh nghiệp. Ông Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện việc đánh giá xong trước ngày 15/6 gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính căn cứ các quy định tham mưu đề xuất Thành phố trước 15/7. TRẦN HOÀNG Trước đó, ngày 4/6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt theo thẩm quyền. Hội nghị bầu 27 ủy viên Ban Thường vụ và bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 15 ủy viên. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026–2031. Ông Nguyễn Anh Tuấn quê Thanh Hóa, là tiến sĩ Quản lý kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội hai khóa XV, XVI. Ông có nhiều năm công tác tại Trung ương Đoàn, từng giữ các chức vụ Phó ban Thanh niên trường học, Chánh văn phòng Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn. Tháng 11/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn. Tháng 9/2022, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Khi đó, ông là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước (43 tuổi). Trong thời gian công tác tại địa phương, ông cùng tập thể lãnh đạo tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2024, GRDP của tỉnh đạt gần 233.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người khoảng 6.700 USD, gấp khoảng 1,3 lần mức bình quân cả nước. Quy mô kinh tế năm 2025 (trước sáp nhập) khoảng 250.000 tỷ đồng. Tháng 7/2025, sau khi Bắc Ninh và Bắc Giang hợp nhất thành tỉnh Bắc Ninh mới, ông được điều động về Trung ương, giữ chức Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, tham gia nghiên cứu và tham mưu các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 5/3/2026, ông được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028, ba ngày sau khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan này. Sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ 20262031, ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục lãnh đạo tổ chức công đoàn trong bối cảnh Công đoàn Việt Nam tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ dài hạn, tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chính sách và nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Ban Chấp hành cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV gồm các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Nguyễn Xuân Hùng và Lê Văn Nghĩa. TRƯỜNG PHONG - PHÙNG LINH - NHƯ Ý Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV SÁNG 5/6, TẠI ĐẠI HỘI XIV CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, BÀ THÁI THU XƯƠNG, PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHÓA XIV, CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2026-2031. Hà Nội xem xét xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng

6-7/6/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 5 Tại cuộc họp báo thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết của Việt Nam hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung của các quốc gia trong khu vực. Do đó, dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ cho người lao động trong năm là hoàn toàn khả thi. Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, việc tăng thêm ngày nghỉ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp. Trái lại, đây là giải pháp gắn liền với mục tiêu giảm thiểu căng thẳng, chống kiệt sức tại nơi làm việc và mang lại cơ hội lớn để tái sản xuất sức lao động. Khi thể chất và tinh thần được phục hồi, người lao động sẽ quay trở lại làm việc với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, đồng thời có thêm điều kiện để chăm lo cho gia đình. Ở góc độ kinh tế vĩ mô, việc kéo dài kỳ nghỉ lễ còn đóng vai trò kích cầu tiêu dùng xã hội, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho các ngành dịch vụ và du lịch phát triển. ĐỂ BỐ MẸ TỰ TAY ĐƯA CON ĐẾN TRƯỜNG Đặc biệt, lý giải về việc lựa chọn phương án tăng ngày nghỉ gắn liền với dịp Quốc khánh 2/9, ông Hiểu chia sẻ, qua quá trình lắng nghe tâm tư từ cơ sở, tổ chức Công đoàn nhận thấy số đông đoàn viên, công nhân lao động đều có một ước mơ rất giản dị nhưng vô cùng nhân văn là được tự tay đưa con đến trường trong ngày khai giảng 5/9. Đây là nhu cầu hoàn toàn chính đáng, mang tính con người sâu sắc đối với cả phụ huynh lẫn con trẻ, và ngay cả các nhà trường cũng mong muốn học sinh nhận được sự đồng hành, quan tâm sát sao của cha mẹ trong ngày đầu năm học mới. Vì vậy, khi các điều kiện thực tiễn cho phép, cơ quan chức năng nên nghiên cứu quy phạm hóa, chính thức hóa nội dung này vào luật pháp để người lao động được thụ hưởng. Đối với băn khoăn về việc đội ngũ giáo viên vẫn phải làm việc trong ngày khai giảng, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam nhìn nhận nhóm lao động đặc thù này đã có chế độ được nghỉ ngơi trong các tháng hè. Trước đó, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên và người lao động gửi tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã chính thức đề xuất cơ quan có thẩm quyền bổ sung 2 ngày nghỉ liền kề dịp Quốc khánh để kéo dài kỳ nghỉ từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9. Đề xuất này không chỉ đáp ứng nguyện vọng được đưa con đến trường trong ngày khai trường, mà còn là một phần trong hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các chính sách bứt phá năng suất lao động nhằm đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. n Tổng LĐLĐ đề xuất TĂNG THÊM 2 NGÀY NGHỈ LỄ ĐẠI DIỆN TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG (LĐLĐ) VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH, VIỆC TĂNG THÊM 2 NGÀY NGHỈ DỊP QUỐC KHÁNH 2/9 KHÔNG ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, THẬM CHÍ Ở GÓC ĐỘ KINH TẾ VĨ MÔ, VIỆC KÉO DÀI KỲ NGHỈ LỄ CÒN ĐÓNG VAI TRÒ KÍCH CẦU TIÊU DÙNG XÃ HỘI. TRƯỜNG PHONG - PHÙNG LINH - NHƯ Ý Từ năm 2026, sau khi Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được thể chế hóa, người dân chính thức có thêm 1 ngày nghỉ, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm lên 12 ngày. Việc kiên trì kiến nghị bổ sung ngày nghỉ dịp 2/9 thể hiện góc nhìn đổi mới của tổ chức Công đoàn, lấy quyền lợi an sinh, sức khỏe tinh thần của người lao động và chất lượng thế hệ tương lai làm thước đo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu lý giải cơ sở thực tiễn của đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 Đặt vấn đề tại nghị trường, bà Trần Thị Chi - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Newwings (Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ sự phấn khởi trước chủ trương lớn của Nghị quyết 72 về khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Tuy nhiên, từ thực tế bám sát cơ sở, đại biểu chỉ ra thực trạng đáng lo ngại khi người lao động phải đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh nghề nghiệp, tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ còn thấp và khó kiểm soát. Đặc biệt, áp lực công việc gia tăng khiến tình trạng công nhân bị stress (căng thẳng) xuất hiện ngày càng phổ biến. Từ đó, đại diện Công đoàn Bắc Ninh kiến nghị Chính phủ nghiên cứu xây dựng các chương trình chăm sóc, tư vấn sức khỏe tinh thần tại các khu công nghiệp, khôi phục phong trào thể dục giữa giờ và nâng số lần nghỉ khám thai của lao động nữ từ 5 lần lên 9 lần/thai kỳ. Đồng thời, đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm quanh khu công nghiệp và phòng chống thuốc giả. Năm 2025 trên cả nước xảy ra 7.004 vụ tai nạn lao động khiến 658 người tử vong, gây thiệt hại vật chất nặng nề. Hạ tầng các khu nhà trọ công nhân xuống cấp chật chội cũng là tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, khả năng tái tạo sức lao động của công nhân. Đại diện Công đoàn TH True Milk thiết tha kiến nghị Chính phủ đầu tư đồng bộ hạ tầng, quy hoạch nhà ở, y tế, thiết chế văn hóa gắn liền với khu công nghiệp và đẩy mạnh các mô hình "Khu nhà trọ an toàn" để người lao động được chăm sóc trọn vẹn. Giải đáp trực tiếp những trăn trở của cán bộ công đoàn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, việc thực thi pháp luật về khám sức khỏe định kỳ đã có những chuyển biến tích cực khi 70% chủ sử dụng lao động triển khai thực hiện, tăng mạnh so với giai đoạn trước. Theo quy định, người lao động bình thường được khám 1 lần/ năm, riêng người làm nghề nặng nhọc, độc hại được khám ít nhất 6 tháng/lần. Tuy nhiên, Bộ trưởng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một “vùng trũng” lớn khi các doanh nghiệp nhỏ, khối nông thôn và làng nghề chưa thực sự quan tâm đến công tác này; việc quan trắc môi trường lao động vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Bà Lan đề nghị tổ chức công đoàn cần tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật, đưa các điều khoản chăm sóc sức khỏe sâu hơn vào thỏa ước lao động tập thể. Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm, phối hợp với các địa phương kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng tại các bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố quanh khu công nghiệp. Đồng thời, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với Bộ Công an quyết liệt đấu tranh, triệt phá tội phạm sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng giả. Đối với các kiến nghị về tăng số lần khám thai và giảm giờ làm việc, Bộ Y tế ghi nhận và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong quá trình rà soát, tham mưu sửa đổi các luật liên quan. TRƯỜNG PHONG- PHÙNG LINH-NHƯ Ý Tăng an toàn bếp ăn, xóa “vùng trũng” y tế TẠI CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI VỚI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG KHUÔN KHỔ ĐẠI HỘI XIV CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM SÁNG 5/6, CÁC ĐẠI BIỂU THẲNG THẮN HIẾN KẾ, KIẾN NGHỊ NHIỀU GIẢI PHÁP THIẾT THỰC NHẰM BẢO VỆ SỨC KHỎE THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải đáp những trăn trở của cán bộ công đoàn Ngày 5/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 6 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Với hàng loạt dự án chiến lược theo Nghị quyết 258 của Quốc hội như: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, Khu công viên Công nghệ số và hỗn hợp, Khu phức hợp y tế; hai Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Đông Anh, Mê Linh…, ông Thắng khẳng định: Đây đều là các dự án có quy mô rất lớn, tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế cũng như quá trình mở rộng không gian đô thị của Hà Nội trong tương lai. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, tránh tình trạng người dân phải tạm cư kéo dài như một số dự án trước đây. “Những dự án có quy mô di dời hàng chục nghìn hộ dân. Vì thế, chúng ta phải xây dựng trước các khu tái định cư đồng bộ, có hạ tầng, có dịch vụ, có điều kiện sinh kế thì mới có thể tạo sự đồng thuận của người dân”, ông Thắng nói. Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án tái định cư đối với các dự án lớn như trục sông Hồng, trục Quốc lộ 1 và các dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn... TRẦN HOÀNG Tránh tình trạng người dân phải tạm cư kéo dài

6-7/6/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 6 CHẤM DỨT NHỮNG DANH HIỆU TỰ PHONG Điểm thay đổi gây chú ý nhất của Thông tư 12/2026/TTBVHTTDL là quy định về việc sử dụng các từ ngữ mang tính khẳng định tuyệt đối như "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc những cách diễn đạt tương tự. Trên thực tế, đây là nhóm từ được sử dụng rất phổ biến trong quảng cáo nhiều năm qua. Từ kem đánh răng, nước uống, thực phẩm chức năng cho tới đồ điện, đồ gia dụng, bất động sản, không khó để bắt gặp những lời khẳng định kiểu “sản phẩm số 1 Việt Nam”, “thương hiệu tốt nhất”, “dịch vụ hàng đầu”... Tất nhiên, phần lớn các tuyên bố này được sử dụng như một thủ pháp tiếp thị hơn là một thông tin có thể kiểm chứng. Thông tư mới yêu cầu doanh nghiệp muốn sử dụng các cụm từ này phải có tài liệu hợp pháp chứng minh, bao gồm kết quả khảo sát thị trường từ các tổ chức nghiên cứu độc lập hoặc giấy chứng nhận từ các giải thưởng, cuộc thi, triển lãm có thẩm quyền. Không dừng ở đó, doanh nghiệp còn phải công khai ngay trên sản phẩm quảng cáo tên tài liệu, số hiệu, thời điểm công bố hoặc thời điểm cấp chứng nhận. Nói cách khác, người tiêu dùng không còn phải tin vào một lời khẳng định vô căn cứ. Họ có quyền biết căn cứ nào giúp một thương hiệu tự nhận mình là “số một”. Tại Hà Nội, các chế tài xử phạt cũng được nâng lên đáng kể. Theo nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua, hành vi sử dụng các từ ngữ như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh có thể bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng. Một điểm mới đáng chú ý khác là việc thiết lập cơ chế hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo. Theo đó, doanh nghiệp có thể chủ động gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý để đề nghị thẩm định trước các sản phẩm quảng cáo có nội dung phức tạp hoặc tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thành lập hội đồng gồm ít nhất 5 thành viên để xem xét nội dung quảng cáo. Kết quả tư vấn của hội đồng sẽ là cơ sở để Bộ trưởng đưa ra kết luận chính thức về tính phù hợp của sản phẩm với quy định pháp luật. Theo chuyên gia Nguyễn Tùng Lâm (Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam), một trong những vướng mắc lớn nhất của doanh nghiệp nhiều năm qua là khoảng trống giữa quy định pháp luật và thực tiễn sáng tạo nội dung quảng cáo. Nhiều chiến dịch, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chỉ phát sinh tranh cãi về tính hợp pháp sau khi đã phát hành và triển khai trên diện rộng. Điều này khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ thiệt hại về chi phí, uy tín thương hiệu và các rủi ro pháp lý khó lường. “Việc bổ sung cơ chế thẩm định trước có thể giúp doanh nghiệp nhận diện sớm những yếu tố tiềm ẩn vi phạm, từ đó giảm đáng kể các tranh chấp và chi phí xử lý hậu quả về sau”, ông Lâm nhận định. Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng cho rằng, cần tránh biến cơ chế này thành một dạng “giấy phép con” mới. Theo ông Lâm, việc có hội đồng tư vấn là cần thiết, nhưng cần xác định rõ đây là cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp chứ không phải thêm một tầng thủ tục hành chính. “Nếu thời gian xử lý kéo dài hoặc tiêu chí đánh giá thiếu thống nhất, doanh nghiệp có thể mất cơ hội triển khai các chiến dịch quảng cáo đúng thời điểm. Trong lĩnh vực truyền thông, tốc độ đôi khi quyết định hiệu quả của cả chiến dịch”, ông Lâm nhận định. KHÔNG THỂ MÃI THẢ NỔI QUẢNG CÁO Khoảng 5 năm trở lại đây, thị trường quảng cáo Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của thương mại điện tử, mạng xã hội và các KOL, Influencer (người có ảnh hưởng). Bất kỳ cá nhân nào sở hữu lượng người theo dõi lớn cũng có thể trở thành một kênh quảng bá sản phẩm. Sự phát triển này tạo ra động lực tăng trưởng cho thị trường nhưng đồng thời cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Hậu quả dễ nhận thấy nhất là người tiêu dùng phải liên tục đối mặt với các quảng cáo thổi phồng công dụng, những lời cam kết khó kiểm chứng hoặc các danh hiệu được tự phong. Một số vụ việc liên quan đến thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của doanh nghiệp và những người tham gia quảng bá. Theo luật sư Nguyễn Linh, Đoàn Luật sư Hà Nội, bản chất của quảng cáo là một hoạt động thương mại dựa trên sự trung thực của thông tin. Việc doanh nghiệp sử dụng các tuyên bố thiếu căn cứ hoặc phóng đại công dụng sản phẩm không chỉ ảnh hưởng đến quyền được tiếp cận thông tin chính xác của người tiêu dùng mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu công bằng giữa các doanh nghiệp. “Một thị trường mà những thông tin sai lệch được lặp đi lặp lại sẽ làm suy giảm niềm tin xã hội, khiến người tiêu dùng khó phân biệt đâu là giá trị thật, đâu là chiêu thức tiếp thị. Việc buộc doanh nghiệp công khai căn cứ chứng minh cho các tuyên bố quảng cáo là một bước đi hướng tới tính minh bạch”, ông Linh nói. Dù được đánh giá tích cực, các quy định mới cũng đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng thực thi. Ví dụ, thế nào là một khảo sát thị trường đủ độ tin cậy? Cơ quan nào sẽ đánh giá tính độc lập của đơn vị khảo sát? Nếu nhiều tổ chức nghiên cứu đưa ra các kết quả khác nhau thì căn cứ nào được chấp nhận? Một vấn đề khác là năng lực hậu kiểm. Trong kỷ nguyên mạng xã hội, hàng triệu nội dung quảng cáo được đăng tải mỗi ngày. Ngay cả khi quy định đã đầy đủ, việc phát hiện vi phạm và xử lý kịp thời vẫn là bài toán không dễ giải. Luật sư Nguyễn Linh cho rằng, hiệu quả quản lý quảng cáo không chỉ phụ thuộc vào mức phạt mà còn phụ thuộc vào xác suất bị phát hiện vi phạm. Một chế tài mạnh nhưng ít được thực thi sẽ không tạo ra tác dụng răn đe như kỳ vọng. Điều đó có nghĩa là sau khi hoàn thiện khung pháp lý, thách thức tiếp theo sẽ nằm ở năng lực giám sát, phối hợp giữa các cơ quan quản lý và ứng dụng công nghệ trong việc phát hiện quảng cáo vi phạm. n TỪ NGÀY 5/7/2026, DOANH NGHIỆP MUỐN QUẢNG CÁO SẢN PHẨM LÀ “SỐ MỘT”, “TỐT NHẤT” HAY “DUY NHẤT” SẼ PHẢI ĐƯA RA CĂN CỨ CHỨNG MINH HỢP PHÁP. CÙNG VỚI CƠ CHẾ THẨM ĐỊNH TRƯỚC SẢN PHẨM QUẢNG CÁO VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ NGOÀI TRỜI, THÔNG TƯ 12/2026/TTBVHTTDL ĐƯỢC XEM LÀ MỘT BƯỚC SIẾT ĐÁNG CHÚ Ý ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG QUẢNG CÁO ĐANG PHÁT TRIỂN RẤT NHANH, NHƯNG CŨNG LIÊN TỤC ĐỐI MẶT NHỮNG TRANH CÃI VỀ TÍNH TRUNG THỰC VÀ MINH BẠCH. HẠ ĐAN Từ ngày 5/7/2026, các nội dung quảng cáo sử dụng những từ ngữ như “nhất”, “số một”, “tốt nhất”, “duy nhất” phải có căn cứ chứng minh hợp pháp và công khai thông tin chứng minh trên sản phẩm quảng cáo Các hình thức quảng cáo bằng đoàn người đang được quy định chặt chẽ hơn về thủ tục thông báo và tổ chức 5 NGÀY KHÔNG PHẢN HỒI, DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TRIỂN KHAI Thông tư mới cũng quy định cụ thể hơn về hình thức quảng cáo bằng đoàn người, vốn xuất hiện ngày càng nhiều tại các sự kiện khai trương, giới thiệu sản phẩm hoặc chiến dịch tiếp thị ngoài trời. Như vậy, để thực hiện chiến dịch quảng cáo loại này, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thông báo đến cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến. Điểm đáng chú ý là nếu sau 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ mà cơ quan quản lý không có ý kiến phản hồi, doanh nghiệp được quyền triển khai hoạt động quảng cáo theo nội dung đã thông báo. MINH BẠCH QUẢNG CÁO: Hết thời "QUẢNG CÁO CỐ"

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