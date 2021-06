Dự án sa lầy, doanh nghiệp bất động sản nợ thuế chồng chất

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận tố giác của hàng chục khách hàng mua nhà ở dự án King Bay (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), tố cáo chủ đầu tư và đơn vị môi giới lừa dối khách hàng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc hứa mua hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai. Xét thấy tố giác nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chuyển đơn tố giác kèm theo tài liệu có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để giải quyết theo thẩm quyền.