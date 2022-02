Đổ xô mua vàng Ngày vía Thần Tài: Vận may chưa thấy, tiền triệu 'bốc hơi'

TP - Từ 3 giờ sáng ngày vía Thần Tài, phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã có những vị khách đầu tiên xếp hàng mua vàng cầu may. Trong cái lạnh buốt của đêm đông Hà Nội, dưới nền nhiệt 10 độ C, nhiều người co ro ngồi chờ trên vỉa hè tiệm vàng.