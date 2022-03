Đỗ Thị Hà lần đầu hé lộ nguyên nhân đằng sau bức ảnh đi cấy từng 'gây bão' mạng xã hội

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng Á hậu Thuý An, diễn viên Quách Ngọc Tuyên là khách mời trong talkshow “Sức sống Việt Nam” với chủ đề “Bỏ phố về quê”.

Là một trong những vấn đề nổi cộm trong khoảng thời gian Việt Nam “gồng mình” chống dịch, chủ đề “Bỏ phố về quê” đã tạo ra những góc nhìn khác nhau về việc chọn lựa cuộc sống an nhàn hay đầy thách thức.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và các khách mời trong chương trình.

Bốc thăm trúng hashtag “An trú”, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã đưa ra lời khuyên rằng “đừng nên an nhàn khi còn trẻ”. Cô nàng quan niệm, thanh xuân là khoảng thời gian rực rỡ nhất của đời người, cũng là lúc nguồn năng lượng của mình đạt đỉnh điểm. Vậy nên, thay vì chọn một cuộc sống an yên, hãy phát huy hết năng suất để làm việc.

Tuy nhiên, Đỗ Thị Hà cũng chia sẻ thêm, mặc dù cuộc sống mệt mỏi, các bạn trẻ có thể chọn an nhàn, nhưng hãy đảm bảo đó chỉ là những “điểm xuyết” thôi.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lần đầu chia sẻ nguyên nhân đằng sau bức ảnh đi cấy từng 'gây bão' mạng xã hội.

Tại đây, các khách mời cũng được dịp nhìn thấy hình ảnh đi cấy từng 'gây bão' của nàng hậu sinh năm 2001 được cộng đồng mạng truyền tay nhau sau đêm đăng quang.

Người đẹp đã có những hé lộ đầy thú vị: “Bố mẹ đã trao quyền cho em được đi ra đồng và đi cấy để trải nghiệm cuộc sống. Lỡ như sau này ế chồng hay không lấy được chồng thì còn biết đường mà kiếm sống”.

Đỗ Thị Hà có những chia sẻ sâu sắc trong chương trình.

Riêng về Á hậu Thúy An, cô đặc biệt thích thú khi bàn luận với dàn khách mời và MC về những điểm thú vị tại quê nhà Long An. Bên cạnh đó, Thúy An chia sẻ rằng bản thân vẫn luôn “nung nấu” một ước mơ, đó là có thể mở xưởng tại quê nhà, cung cấp thêm lương thực cũng như công ăn việc làm cho bà con tại quê.

Khi nói lên ước muốn này, nàng Á hậu ngay lập tức có được sự ủng hộ, đồng tình từ Hoa hậu Đỗ Thị Hà và diễn viên Quách Ngọc Tuyên.

Á hậu Thúy An cũng không ngần ngại khi nói việc “bỏ phố về quê” cũng có thể được nhìn nhận một cách tích cực. Bởi đối với những người có gia đình ở xa nơi mình làm việc, thì những dịp được bỏ phố về quê lại là lúc chúng ta được thăm gia đình, chăm sóc cho người thân đã lâu ngày không gặp.

Á hậu Thuý An chia sẻ trong chương trình.

Khi cuộc trò chuyện được tiếp tục với vấn đề liệu thành công có thật sự được công nhận khi một người “bỏ phố về quê” hay không.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã cho thấy sự trưởng thành của mình khi chia sẻ về câu chuyện của một doanh nhân mà cô từng đọc được, và đưa ra màn “chốt hạ” không thể mượt mà hơn: “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào hay môi trường nào, chỉ cần chúng ta có nghị lực, biến những điều nhỏ bé trở nên phi thường, đấy cũng đã được xem là một thành công rồi, không quan trọng là chúng ta ở quê hay ở phố”.