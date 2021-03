‘Dính’ nồng độ cồn, tài xế trình bằng lái rồi bỏ đi

TPO - Ngày 27/3, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đã phối hợp với Công an phường Mộ Lao (Hà Đông, Hà Nội) lập biên bản tạm giữ ô tô BKS 29C-469.02 do tài xế vi phạm nồng độ cồn nhưng không hợp tác.