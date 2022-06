Điểm mặt những dự án 'ăn bớt' đất cây xanh trên 'con đường đau khổ' Lê Văn Lương

Kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt vi phạm, sai sót về quy hoạch, xây dựng tại tuyến đường Lê Văn Lương (Hà Nội). Trong đó, nhiều dự án ở đây còn “ăn bớt” diện tích trồng cây xanh.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra có 12/17 dự án không bố trí cây xanh. Có thể kể đến như, Dự án tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower; Dự án công trình khu nhà ở cán bộ nhân viên Ban Cơ yếu Chính phủ; Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng và căn hộ chung cư do Công ty CP Xây dựng Licogi 19 làm chủ đầu tư;

Nhiều dự án hai bên tuyến đường Lê Văn Lương (Hà Nội) điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, “ăn bớt” diện tích trồng cây xanh.

Dự án trụ sở Tổng công ty HUD kết hợp văn phòng cho thuê (HUD Tower); Dự án cụm nhà ở hỗn hợp chung cư kết hợp với văn phòng và siêu thị do Công ty cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam là chủ đầu tư; Dự án nhà ở văn phòng cho thuê do Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) là chủ đầu tư;

Dự án chung cư Star City do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Vneco làm chủ đầu tư; Dự án tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở do Công ty CP Phát triển Đầu tư Hà Nội – Sunrise làm chủ đầu tư;

Dự án Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư; Dự án chung cư cao tầng do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 là chủ đầu tư; Dự án nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại HAAC1 do Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội làm chủ đầu tư.

Có 2/17 dự án bố trí chung diện tích cây xanh, bãi đỗ xe khoảng 1.000 m2, đạt tỷ lệ 10%, thiếu khoảng 1.000m2 như: Dự án khu hỗn hợp văn phòng cho thuê – nhà ở; Dự án Trường mầm non Hoa Hồng do UBND quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư.

Có 2/17 là dự án đầu tư bãi đỗ xe, cây xanh nhưng thực tế thời điểm phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết hai bên đường Lê Văn Lương, thực tế đã thi công sai quy hoạch. Trong đó có dự án bãi đỗ xe, trạm cung cấp nhiên liệu, cây xanh đô thị và dịch vụ công cộng do Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng làm chủ đầu tư; Dự án bãi đỗ xe và khu dịch vụ tại khu đất 11.5 HH đường Lê Văn Lương do Công ty TNHH Phương Đông làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng liệt kê các dự án hai bên đường Tố Hữu sai QCXDVN về tỷ lệ đất cây xanh.

Trong đó, không bố trí đất cây xanh có 11 dự án, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại khu đất 67 đường Khuất Duy Tiến, Dự án đầu tư xây dựng công trình tại lô đất Tam giác điện tử;

Dự án Viwaseen Trung Văn; Dự án nhà ở phục vụ giãn dân xã Trung Văn và tái định cư giải phóng mặt bằng đường Lê Văn Lương kéo dài; tòa nhà MHD; Nhóm nhà ở Đông Nam đường Lê Văn Lương kéo dài; Dự án khu nhà ở hỗn hợp và một phần làm nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ C14 Bộ Công an;

Dự án nhà ở cao tầng CT1, Tổ hợp chung cư cao tầng CT2 (The Light); Dự án công trình hỗn hợp và nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Nhà xuất bản Công an Nhân dân tại ô đất HH2, khu đô thị mới Phùng Khoang…

Một số dự án có bố trí những chưa đúng như: Tổ hợp công trình hỗn hợp nhà ở cao tầng và thấp tầng, trường học, cây xanh tại ô đất HH1 – khu đô thị mới Phùng Khoang; Chung cư Hải phát Plaza; Dự án Mic Golden Town…

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc do UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2245 ngày 25/4/2014, cũng không bố trí diện tích đất trồng cây xanh tối thiểu (30%) đối lô đất trường học...